La gente busca en las conferencias y las entrevistas de la psicóloga española Silvia Congost las pistas para que el amor deje de ser un azote y se convierta en una energía que haga agradable la vida. Y lo hace porque Congost no se va por las ramas al señalar las causas de los malestares sentimentales. Para ella la baja autoestima y la falta de conocimiento de sí mismo son las causas de la mala escogencia de la pareja. En cierto sentido, ella le hace eco a la idea de que nadie ama lo que no conoce, consignada por san Agustín en uno de sus libros.

El razonamiento es sencillo: si uno no se conoce no se puede amar y si no se ama a sí mismo va a permitir que los otros traspasen los límites del bienestar propio. EL COLOMBIANO conversó sobre estos temas con Congost, que está en Medellín para dictar una conferencia el viernes a las siete de la noche en el Teatro de la Universidad Ces.

En varias entrevistas y conferencias usted le recomienda a la gente que le consulta por las relaciones en pareja: “Tápate los oídos y ve”...

“Sí, esa es una frase que empecé a decirles a mis pacientes hace mucho tiempo. Lo que busco con esa frase es que la gente analice qué es lo que está pasando en su relación. Muchas veces la pareja te dice que eres lo mejor que le ha pasado en la vida, te promete un futuro, pero sus actos te demuestran justo lo contrario. Entonces, lo que te da información de lo que ocurre realmente en la otra persona a nivel emocional, de lo que siente de verdad, es su forma de actuar y de comportarse, no lo que te dice”.

Tenemos la idea de que el amor es un sinónimo de sufrimiento...

“Sí, estamos educados con esa idea y eso pesa mucho. Es como que si no sufres, no hay amor, si no te hace sufrir, si no te duele, el sentimiento no es verdadero. Y creo que es totalmente erróneo esto. El amor es algo bonito, es algo que nos ayuda a crecer, que nos suma y nunca debería hacernos sufrir”.

En su experiencia, ¿cuáles son las principales causas que fisuran las relaciones en pareja?

“Pues mira, sobre todo la falta de comunicación, el no entendernos. Pero yo creo que la causa principal es la mala elección de nuestra pareja. Es decir, no elegimos correctamente. Y esto ¿por qué es? Pues, por un lado, porque no nos conocemos suficientemente a nosotros. Pocas personas hacen un proceso introspectivo de analizar las cosas, de preguntar cómo soy, cuáles son mis valores, qué es aquello que para mí es imprescindible encontrar en el otro. Y como no nos hacemos estas preguntas, elegimos en función de quién se fija en nosotros.

También es verdad que nos falta bastante autoestima, en general. Y cuando encontramos a alguien que nos dice cuatro cosas bonitas o que nos demuestra que se siente atraído, pues nos vamos con ese alguien. Y entonces entramos en esa relación y a darlo todo. Pasa con frecuencia que al ir conociendo a esa persona vemos que no encaja con nosotros, que nos está demostrando que sus prioridades, tal vez, son las opuestas a las nuestras. Yo creo que para que la relación funcione bien tiene que ser fácil. Y es fácil cuando encajan nuestra forma de ser, nuestros objetivos y aquello que esperamos”.