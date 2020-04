Algo muy importante es entender que este contexto es nuevo para todos, añade él, “estamos con una niñez diferente en un ambiente familiar y un entorno social distinto y en un hecho sin precedentes. Habrá presiones para las cuales no estábamos preparados”.

Una situación que agarró, a la mayoría, por sorpresa, y los padres deben afrontar una crianza muy distinta a la que estaban haciendo. “Es como si a uno le dijeran, en medio de un paseo, que tiene que arreglar una nevera que se dañó y usted no tiene ni idea de cómo hacerlo. Una analogía para explicar lo que está sucediendo”, detalla el pediatra puericultor, cofundador del grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia, Álvaro Posada Díaz .

En un día habitual de una familia con hijos, lo primero es levantarlos para ir a la escuela, prepararles el desayuno, ayudarlos con el uniforme, asegurarse que se monten al transporte, correr un poco para que no les coja la tarde, y listo. Luego los papás van al trabajo y vuelven a ver a sus pequeños en la tarde o noche. Quizá alcance para una llamada antes y cuando regresen revisan las tareas, comen juntos y, a lo mejor antes de dormir, algunos papás o mamás leen un cuento.

Establecer rutinas y horarios en casa

A la hora de las actividades académicas tratar de ir acorde con lo que la institución educativa demanda y si necesita ayuda no dudar en solicitarla. Cuidado, alertan los especialistas, en dejarlo todo en manos de la tecnología.

Posada añade que los niños deben tener las mismas rutinas, de acostarse y levantarse a una hora determinada, “y no tiene que ser las 6:00 de la mañana, puede ser más flexible. Insisto, no una vida cercana a la que siempre se ha tenido, pero sí una ordenada”.

Para Juan Carlos Posada Mejía , psicólogo clínico de la Universidad San Buenaventura, no es adecuado permitir que el día pase sin una agenda, “así como en los paseos hay una, que el desayuno a tal hora, la salida a este punto turístico a otra hora, etcétera, en esta contingencia se debe tener muy en cuenta el horario y crearlo para todos”.

Participar en la vida y en el día a día

Cuenta Paola Flórez Ardila, psicóloga y creadora de la iniciativa Firmeza con amor y experta en disciplina positiva para familias y educadores, que este es un momento ideal para enseñar con sensibilidad, disponibilidad, conciencia y coherencia y que esta situación le está dando a las familias algo de lo que siempre se han quejado: tiempo.

Es momento de invitar a los hijos a que participen en la organización de la vida en hogar. El psicólogo Posada Mejía les propone a los padres que distribuyan las tareas de la casa, “desde el lavado, organizar los cuartos, el aseo de lugares comunes y los privados. Cada miembro de la familia debe tener su lugar limpio, organizado y eso los mantiene a todos ocupados. Que se convierta en una actividad común y distribuida de forma equitativa y proporcional a las capacidades y edades de cada uno”.

Los especialistas españoles Cristina Guijarro y Kevin Rodenas, confundadores del proyecto De rumbo al cambio y maestros Waldorf de primaria y jardín, añaden que hacer actividades con sentido “ ayuda a recordar que aunque no podamos cambiar situaciones que acontecen, siempre podemos hacer algo ante las adversidades, un gran aprendizaje para la vida. Los niños necesitan sentirse útiles y las tareas hogareñas son ideales para ello. Quedarnos en casa no es sinónimo de no hacer nada”.