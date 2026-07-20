¿No puede dejar de hacer scroll? Así es como las redes sociales lo mantienen pegado al celular

Las redes sociales han acostumbrado a sus usuarios a consumir un contenido tras otro sin detenerse a pensar, gracias a funciones como el scroll infinito o la reproducción automática de videos. Sin embargo, existen alternativas de diseño que buscan hacer más consciente a la persona del tiempo que pasa en estas plataformas.
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El scroll infinito, la reproducción automática, los push de notificación y los sistemas de recomendación personalizados de Instagram y Facebook están en el punto de mira de la Comisión Europea por formar parte de un diseño adictivo que puede costarle una multa millonaria a Meta.
Estas funciones llevan años siendo objeto de críticas por su capacidad para enganchar a los usuarios para que pasen horas en las redes sociales, y en febrero llevaron al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a defender que su red social Instagram estaba diseñada para ser útil, en el marco de un juicio histórico sobre la adicción de las redes sociales en Estados Unidos.
De esas funciones, una de las más polémicas es el llamado scroll infinito, la acción de desplazarse por la pantalla de abajo a arriba para seguir viendo nuevos contenidos, que hace perder casi dos días de media al mes como advirtió un informe de OnePlus publicado el año pasado para Europa.
Esta forma de consumir contenido no es inocua; más de la mitad de los usuarios reconoce haber sentido efectos adversos como cansancio, ansiedad o culpa tras pasar demasiado tiempo deslizando en sus celulares, e incluso el 28% asegura que hace disminuir su capacidad creativa.