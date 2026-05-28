Sarah Thornton: por qué la sexualización de los senos afecta la autoestima de millones de mujeres

La escritora y socióloga canadiense Sarah Thornton nunca imaginó que una cirugía preventiva terminaría convirtiéndose en el punto de partida de una profunda investigación sobre la relación de las mujeres con sus cuerpos.
Dos días antes de someterse a una doble mastectomía, Thornton decidió ir a nadar. Mientras se cambiaba, observó sus senos y sintió la necesidad de despedirse de ellos. Les agradeció por haber estado ahí, les pidió perdón por no haberlos “amado lo suficiente” y se disculpó por dejarlos ir.
Habían pasado siete años de exámenes médicos, biopsias y preocupación constante. Los especialistas seguían encontrando células “raras” y cambios preocupantes en sus mamografías. Con antecedentes familiares de cáncer de mama, decidió someterse en 2018 a una cirugía preventiva para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.
Pero tras la intervención y el proceso de reconstrucción, comenzó a sentir una necesidad inesperada: entender por qué los senos ocupan un lugar tan complejo, contradictorio y emocional dentro de la vida de las mujeres y de la cultura occidental.