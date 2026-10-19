Investigan denuncias de robos masivos con gas pimienta en concierto de Ryan Castro en Cali

Asistentes al concierto de Ryan Castro, realizado el sábado 17 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, denunciaron robos de cadenas, celulares y bolsos durante el evento y a la salida del escenario. Según sus testimonios, habrían utilizado gas pimienta y aerosoles irritantes para causar ardor y confusión, y aprovechar la situación para quitarles sus pertenencias.
Uno de los afectados relató en redes sociales la intimidación que recibió: “Veo que vienen cuatro o cinco manes que nos miran de pies a cabeza, a mi mejor amigo y a mí. En ese momento, le digo: ‘¿Estos manes qué?’. Dimos unos cinco pasos y sentí que me metieron las manos y me dieron un quemón en la cara”, contó.
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Además, aseguró que comenzó a correr por el ardor y que soltó el bolso que llevaba para cubrirse el rostro. Según su denuncia, los responsables le quitaron la cadena que tenía puesta. También mostró las marcas que le quedaron en la cara y el brazo tras el contacto con el aerosol.