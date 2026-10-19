Investigan denuncias de robos masivos con gas pimienta en concierto de Ryan Castro en Cali

Asistentes al concierto de Ryan Castro, realizado el sábado 17 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, denunciaron robos de cadenas, celulares y bolsos durante el evento y a la salida del escenario. Según sus testimonios, habrían utilizado gas pimienta y aerosoles irritantes para causar ardor y confusión, y aprovechar la situación para quitarles sus pertenencias. Uno de los afectados relató en redes sociales la intimidación que recibió: “Veo que vienen cuatro o cinco manes que nos miran de pies a cabeza, a mi mejor amigo y a mí. En ese momento, le digo: ‘¿Estos manes qué?’. Dimos unos cinco pasos y sentí que me metieron las manos y me dieron un quemón en la cara”, contó. Entérese: ‘Casa del Terror’ de Suba: hallaron 13 menores, drogas y celulares hurtados Además, aseguró que comenzó a correr por el ardor y que soltó el bolso que llevaba para cubrirse el rostro. Según su denuncia, los responsables le quitaron la cadena que tenía puesta. También mostró las marcas que le quedaron en la cara y el brazo tras el contacto con el aerosol.

El afectado cuestionó la seguridad durante la salida del concierto y aseguró que no vio presencia policial en el momento del robo. Posteriormente, mencionó otros hechos que habría conocido después, entre ellos un disparo contra la ventana de un taxi. Otras personas reportaron hurtos de celulares y bolsos durante el concierto y en medio de las aglomeraciones a la salida del estadio. Una de las asistentes cuestionó las medidas de seguridad y preguntó: “¿Qué está pasando con la seguridad de los eventos en Cali?”. Le puede interesar: A través de un equipo de básquet habrían sacado miles de millones de pesos del Inder, ¿cómo lo hicieron? Otra usuaria expresó su molestia por los controles de ingreso y las denuncias sobre el supuesto uso de aerosoles para cometer los robos. “Qué rabia, venir desde tan lejos, hacer esas filas, que no le dejen entrar a uno ni una gaseosa para la fila durante el día y a los delincuentes les dejan entrar gases pimienta y como lacrimógenos para robar”, escribió.

Diputado pide reforzar la seguridad en eventos masivos en Cali

Tras las denuncias, el diputado Rafael Rodríguez pidió fortalecer las medidas de seguridad en los eventos masivos de Cali y advirtió que los hechos reportados a las afueras del Pascual Guerrero no deben repetirse.

“Los eventos masivos impulsan la reactivación económica de Cali, generan empleo y dinamizan el comercio y el turismo. Pero ese crecimiento debe ir acompañado de garantías de seguridad para la industria del entretenimiento y asistentes. Lo ocurrido a las afueras del estadio en el concierto de Ryan Castro no se puede volver a repetir”, manifestó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tras conocerse la denuncia, la Policía y la Secretaría de Seguridad de Cali adelantan investigaciones por los hurtos. El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, informó que un grupo especializado de la Sijín recopila material para esclarecer los casos e identificar a los responsables.

Garcés invitó a las personas afectadas a formalizar las denuncias por los canales virtuales de la Policía Nacional y la Fiscalía, para aportar información que facilite las indagaciones. Además, la Administración Distrital revisará las condiciones de seguridad dentro y fuera del estadio y las responsabilidades de los empresarios y promotores del concierto, con el propósito de determinar qué ajustes se requieren para futuros eventos masivos.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz pidió explicaciones sobre el dispositivo de seguridad dispuesto para el espectáculo y reclamó medidas para evitar que se repitan estos hechos.