Eso no lo debate nadie, está comprobado.

Ya es parte de la cotidianidad y, para muchas personas, es indispensable. Sin embargo, no se puede negar que hay momentos en los que quisiera no usarlo: en las caminatas al aire libre o las salidas a trotar en la calle, al montar bicicleta en un parque, en el gimnasio mientras levanta pesas o en las largas jornadas académicas o de trabajo.

¿Qué hacer en Colombia?

¿Debería seguir el ejemplo de Nueva York o mantener el uso obligatorio del tapabocas? De acuerdo con la epidemióloga Yéssica Giraldo, el objetivo del uso de la mascarilla aún se requiere, porque la pandemia no ha acabado, y decirles a las personas que pueden dejar de usarla en público podría crear una falsa idea de seguridad y ocasionar que se baje la guardia.

Sí es verdad que los espacios abiertos, con ventilación natural, disminuyen las probabilidades de contagio, pero el problema en el país es más cultural: “Necesitaríamos otro sistema social, otro esquema de valores, porque nosotros no sabemos de autocuidado, de previsión de riesgos, de consciencia propia y del otro”. Entonces sería fácil que las personas dejaran de usar esta barrera en espacios con más probabilidades, como aquellos cerrados y con ventiladores que solo mueven el aire contaminado de un lado a otro.

Es un debate importante, que debe ocurrir, pero que tiene consideraciones y dependerá de cada contexto y cada territorio. Esto se debe tener en cuenta.

¿Necesario en espacios abiertos y ventilados?

Técnicamente hablando, explica Giraldo, un espacio abierto, con ventilación natural, con poca gente o buen distanciamiento y con otras medidas de seguridad, podría ser un lugar perfecto para prescindir de usar la mascarilla. Salir a trotar en la calle, con pocas personas alrededor, o montar en bicicleta, también serían opción. No dejan de representar riesgo, pero es mínimo. Sin embargo, continúa la epidemióloga, puede pasar que las personas olviden usarla, pierdan cuidado, o dejen de entender su importancia.

Maria Angélica Maya, especialista en enfermedades infecciosas y asesora de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, concuerda. Dice que los jóvenes, las personas que hacen ejercicio, o que tienen vacunación, tienen menos riesgo, por lo que podrían no necesitar las mascarillas en estos espacios, sin embargo, considera que no es buena idea retirar esta medida para todos los públicos al mismo tiempo. “Sería mejor quitarlas primero a personas con bajo riesgo, reforzando otras medidas, e ir escalando hasta las personas más vulnerables, como los no vacunados o aquellos con comorbilidades”.