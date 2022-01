Por Juan Alcaraz

María Giraldo trabaja en una papelería y a la vez es influencer en redes sociales. En TikTok ya superó los 400.000 seguidores.

Cuando a María Giraldo la gente la ve por el sector de Maturín, se le acercan para dos cosas: comprarle cuadernos o tomarse una selfie. En menos de 20 minutos, tres niñas llegaron a pedirle una foto. Si María va por la Alhambra o por el Parque de las Luces, la saludan, le volean la mano. Sin planearlo se convirtió en una rockstar del Centro de Medellín. Nació en El Santuario, Antioquia. Tiene 22 años y a los 18 se le metió la idea de que quería ser monja. Entonces vivió la experiencia: estuvo en el convento Misioneras Concepcionistas de Cristo Sacerdote en Cali y a los tres meses regresó a su raíz: lo suyo es ser vendedora. Se devolvió un sábado y al lunes ya estaba trabajando en la papelería. Pocos la llaman por su nombre, ahora la distinguen por el arroba que tiene en redes sociales: @Mariaenelcentro. Allí muestra, sin filtros, su vida. “Emm, hola”, dice casi siempre al comenzar sus videos que no duran más de un minuto y en los que se ven, por ejemplo, sus experiencias con los clientes, sus caminadas y los personas que se encuentra en este lugar. En TikTok supera los 400.000 seguidores y en Instagram los 70.000.

Los clientes y seguidores de María llegan a la papelería a tomarse fotos con ella. FOTO Jaime Pérez

"Todo este mundo de las redes sociales es muy nuevo para mí, me he convertido en un personaje y es algo que disfruto hacer, he aprendido a respirar y a controlarme, soy una mujer de carácter, uno no sabe quién lo está viendo por ahí". Tiene las uñas largas y de colores, y en los dedos lleva anillos grandes de plástico. También le cuelgan un par de collares y en la cabeza tiene una coronita dorada. Así es el mundo de María: de colores.

"Más que lo material, quiero crecer como persona, no dejar que las redes sociales me cambien la visión de la vida que tengo, siempre trato de dejarle a las personas algo, que sean agradecidas, no quiero perder mi esencia". Se declara una enamorada del Centro de Medellín. Siempre ha trabajado en la misma papelería que está ubicada en el centro comercial Los Buenos Negocios. "Tengo una chispa impresionante y los precios me los aprendo superrápido", dice, mientras atiende a las personas que llegan preguntando por el precio de los útiles escolares que hay exhibidos en el mostrador.

María tiene 22 años y es la menor de seis hermanos. FOTO Jaime Pérez