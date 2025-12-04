Qué es “rage bait”, la palabra del año del Diccionario Oxford

Como cada año, el Diccionario Oxford anunció su palabra del año y, en esta ocasión, la ganadora es rage bait, un concepto asociado a la indignación que pueden causar ciertos contenidos que circulan en internet. Con la elección de este término, lo que busca la organización con sede en Reino Unido es dar a conocer la palabra que dominó la conversación digital durante este año.

Según el diccionario, el rage bait es “el contenido en línea diseñado deliberadamente para generar enojo o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado con el fin de aumentar el tráfico o la interacción con una página web o contenido en redes sociales”.

En el comunicado publicado por Oxford para anunciar la palabra, el diccionario aseguró que cada vez más las personas “están siendo arrastradas cada vez más rápidamente a debates y argumentos polarizadores como respuesta a los algoritmos de las redes sociales y la naturaleza adictiva del contenido indignante”.

Una prueba de ello es que el uso de este término se triplicó en 2025, según los datos lingüísticos que la organización recopila a lo largo del año, provenientes de las conversaciones y debates que se generan en internet.