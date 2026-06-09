Ojo con el “maxxing”, la riesgosa tendencia viral en redes sociales que ha encendido las alarmas; estos son sus riesgos

En las redes sociales, cada nuevo mes llega acompañado de una nueva lista de consejos de bienestar que prometen fórmulas milagrosas a los usuarios: desde bajar de peso rápidamente hasta conseguir abdominales y músculos definidos. En las últimas semanas, la tendencia alimentaria que ha inundado las plataformas digitales es el “maxxing”, una práctica que consiste en consumir grandes cantidades de un grupo nutricional específico con el fin de obtener resultados en un corto periodo de tiempo. Lea: Comer huevo, pasar tiempo con amigos y otros hábitos sencillos que reducen el riesgo de Alzhéimer y demencia Por ejemplo, dos de las variantes más conocidas de esta moda son el “protein maxxing”, que implica aumentar la ingesta de proteínas, y el “fiber maxxing”,...