Un investigador identificó 9 tipos de procrastinadores: descubra cuál es el suyo y por qué deja todo para lo último

Un investigador de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, que estudia la procrastinación identificó nueve tipos de procrastinadores, una clasificación que puede ayudar a las personas a entender por qué aplazan sus tareas y cómo superar un hábito que afecta las finanzas, la salud y las relaciones.
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Además, el experto advierte que este comportamiento va en aumento, impulsado en parte por las distracciones digitales y las dinámicas del trabajo moderno.
Itamar Shatz, doctor en Filosofía, ha dedicado una década a estudiar cómo funciona la procrastinación, es decir, el hábito de posponer o retrasar tareas importantes.
A partir de esta búsqueda desarrolló una clasificación de los distintos perfiles psicológicos de los procrastinadores: preocupado, pesimista, perfeccionista, soñador, errático, rebelde, buscador de emociones fuertes, hedonista y agotado.
Esta investigación se encuentra en su libro Cómo superar la procrastinación: La ciencia de por qué posponemos las cosas y cómo (¡finalmente!) dejar de hacerlo, el cual ya fue publicado en inglés y tendrá su edición en español en agosto.