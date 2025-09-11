Del “Megxit” a la reconciliación: las etapas del conflicto entre el príncipe Harry y Carlos III

El encuentro del miércoles en Londres entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, fue el primero en 19 meses y marca un inicio de reconciliación tras cinco años de acusaciones y conflictos. Harry, que se encuentra en Londres esta semana para asistir a diversos actos programados con instituciones benéficas, aprovechó el viaje para intentar un acercamiento con su padre.
El último encuentro entre ambos se remontaba a febrero de 2024, cuando Enrique viajó desde Estados Unidos, donde reside, tras conocerse el cáncer de su padre, del que no se ha anunciado su naturaleza y por el cual todavía sigue en tratamiento.
Estas son las principales etapas de esta disputa: