Así se creó el primer implante ocular que le devolvió la vista a personas ciegas

Uno de los avances médicos más prometedores que dejó 2025 fue el que permitió que personas ciegas volvieran a leer gracias a un implante ocular. Aunque para que esta solución salga del laboratorio y llegue de forma generalizada a los consultorios aún faltan varios años, es la primera vez que una prótesis de este tipo devuelve la vista a pacientes con ceguera incurable. Lea: Ciencia reveló la receta para aumentar nueve años la esperanza de vida Los resultados del ensayo clínico del Proyecto Prima –nombre con el que fue bautizada esta hazaña– fueron publicados en octubre en la revista The New England Journal of Medicine. Lejos de ser el punto final de la investigación, esta publicación que dio la vuelta al mundo marca apenas una etapa del proceso: sus autores ya trabajan en los próximos ensayos y en nuevas versiones del implante, con las que esperan alcanzar otros avances prometedores en 2026. EL COLOMBIANO conversó con Daniel Palanker, profesor de oftalmología en la Universidad de Stanford y uno de los tres científicos que lideró el estudio. Sentado en su oficina en California, con un tablero blanco al fondo cubierto de inscripciones que, al acercar la imagen en la videollamada, parecen fórmulas, el doctor en Física Aplicada explica cómo fue el proceso de más de veinte años para desarrollar el chip que podría convertirse en una solución para una de las causas de ceguera más comunes en el mundo. Se trata de la degeneración macular, enfermedad que afecta la visión central y detallada que son las que nos permiten leer o reconocer rostros. “Afecta a la mácula, por eso se le llama degeneración macular. La mácula es el centro de la retina, y la retina es la capa más interna del ojo, donde llega toda la luz. La córnea y el cristalino permiten el paso de la luz hasta la retina, que es la encargada de recibirla y enviarla al nervio óptico para que llegue al cerebro y así podamos ver. La mácula es la que nos da la capacidad de percibir colores y nitidez, y es precisamente la que se ve afectada en esta enfermedad”, detalla Andrea Hoyos, oftalmóloga especialista en retina que no participó en la investigación. La particularidad de este tipo de degeneración es que su principal factor de riesgo es la edad: es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, y la más común en mayores de 60 años. Se cree que actualmente hay 200 millones de personas con esta enfermedad que hasta ahora no tiene cura y se proyecta que para el 2040 la cifra llegue a los 288 millones. Es ahí donde entra la investigación desarrollada por Palanker. Para devolver la visión a quienes la perdieron a causa de la degeneración macular, se implanta un diminuto chip inalámbrico en la parte posterior del ojo y se utilizan unas gafas de alta tecnología con una pequeña cámara, que captura las imágenes y las proyecta en tiempo real, mediante luz infrarroja, al chip Prima. Este, a su vez, las convierte en estimulación eléctrica, cumpliendo la función de los fotorreceptores –las células de la retina encargadas de detectar la luz y transformarla en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes– que fueron dañados por la enfermedad.

“La idea de una prótesis retinal basada en una matriz fotovoltaica –es decir, un implante inalámbrico alimentado por luz– surgió en 2005, hace unos 20 años, y desde entonces la he tratado de desarrollar con mi grupo de investigación. Nos tomó alrededor de siete años obtener una prueba de concepto: construir los chips y probarlos primero ex vivo (fuera del organismo) y luego en animales, específicamente en ratas. Para 2013 ya contábamos con datos en animales muy convincentes. Ese mismo año, un grupo francés liderado por José-Alain Sahel, en París, fundó Pixium Vision, una compañía que licenció nuestras patentes y comenzó a comercializar el chip y a llevarlo a ensayos clínicos. Los primeros pacientes fueron reclutados en 2018. La primera fase, llamada ensayo de viabilidad, incluyó a cinco pacientes en París, a quienes se les hizo seguimiento durante cinco años, hasta 2023. Dado que los resultados fueron muy positivos, la compañía inició una segunda fase para la aprobación en Europa, con 38 pacientes. Este ensayo, conocido como ensayo fundamental o fase 3, comenzó en 2023 y los resultados del primer año se obtuvieron en 2024. Estos hallazgos fueron publicados recientemente en el New England Journal of Medicine, como usted ya sabe”, cuenta Palanker. En ese último ensayo que menciona participaron 38 personas mayores de 60 años de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos diagnosticadas con atrofia geográfica, una forma avanzada de degeneración macular. A todos ellos se les implantó el chip Prima mediante un procedimiento que dura aproximadamente 80 minutos, conocido como vitrectomía, y que el profesor de Stanford explica de la siguiente manera: “En esta cirugía lo que hacemos es remover el vítreo de enfrente de la retina, luego inyectamos fluido debajo de la retina y esto la levanta. Después hacemos un pequeño corte en la retina periférica para poder inyectar el chip debajo de la retina. Lo deslizas hacia ese punto ciego justo en el medio de la mácula. Y la retina se vuelve a adherir inyectando un fluido pesado, conocido técnicamente como fluorocarbono. Y después de la adhesión, básicamente la cirugía termina. Se deja recuperar a los pacientes tras la cirugía por tal vez un par de meses y luego vienen al hospital para ajustar las gafas y empezar a usarlo”. Fueron exactamente entre cuatro y cinco semanas las que debieron transcurrir para que los pacientes del ensayo pudieran empezar a usar las gafas, y luego se necesitaron varios meses de entrenamiento para que alcanzaran una mayor agudeza visual. De los 32 participantes que completaron el ensayo de un año, 27 lograron volver a leer gracias a este implante de 30 micras de grosor que, para hacerse una idea, es más delgado que una hebra de cabello humano, la cual puede llegar a medir hasta 100 micras. Durante el año que duró el ensayo, los pacientes utilizaron el chip para tareas cotidianas como leer libros, etiquetas de alimentos y letreros del metro. Uno de los testimonios más reconocidos fue el de Sheila Irvine, una mujer británica que participó en el estudio y que, debido a la atrofia geográfica, perdió la capacidad de leer, su pasatiempo favorito. Algo similar le sucedió a Alice Charton, una profesora retirada que vive en París y que quedó devastada luego de haber pasado una vida entera enseñándole a niños a leer en la escuela, para luego perder su visión y no poder hacerlo ella misma.