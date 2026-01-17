Así se creó el primer implante ocular que le devolvió la vista a personas ciegas

Uno de los avances médicos más prometedores que dejó 2025 fue el que permitió que personas ciegas volvieran a leer gracias a un implante ocular. Aunque para que esta solución salga del laboratorio y llegue de forma generalizada a los consultorios aún faltan varios años, es la primera vez que una prótesis de este tipo devuelve la vista a pacientes con ceguera incurable.
Los resultados del ensayo clínico del Proyecto Prima –nombre con el que fue bautizada esta hazaña– fueron publicados en octubre en la revista The New England Journal of Medicine. Lejos de ser el punto final de la investigación, esta publicación que dio la vuelta al mundo marca apenas una etapa del proceso: sus autores ya trabajan en los próximos ensayos y en nuevas versiones del implante, con las que esperan alcanzar otros avances prometedores en 2026.
EL COLOMBIANO conversó con Daniel Palanker, profesor de oftalmología en la Universidad de Stanford y uno de los tres científicos que lideró el estudio. Sentado en su oficina en California, con un tablero blanco al fondo cubierto de inscripciones que, al acercar la imagen en la videollamada, parecen fórmulas, el doctor en Física Aplicada explica cómo fue el proceso de más de veinte años para desarrollar el chip que podría convertirse en una solución para una de las causas de ceguera más comunes en el mundo.
Se trata de la degeneración macular, enfermedad que afecta la visión central y detallada que son las que nos permiten leer o reconocer rostros. “Afecta a la mácula, por eso se le llama degeneración macular. La mácula es el centro de la retina, y la retina es la capa más interna del ojo, donde llega toda la luz. La córnea y el cristalino permiten el paso de la luz hasta la retina, que es la encargada de recibirla y enviarla al nervio óptico para que llegue al cerebro y así podamos ver. La mácula es la que nos da la capacidad de percibir colores y nitidez, y es precisamente la que se ve afectada en esta enfermedad”, detalla Andrea Hoyos, oftalmóloga especialista en retina que no participó en la investigación.
La particularidad de este tipo de degeneración es que su principal factor de riesgo es la edad: es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, y la más común en mayores de 60 años. Se cree que actualmente hay 200 millones de personas con esta enfermedad que hasta ahora no tiene cura y se proyecta que para el 2040 la cifra llegue a los 288 millones.
Es ahí donde entra la investigación desarrollada por Palanker. Para devolver la visión a quienes la perdieron a causa de la degeneración macular, se implanta un diminuto chip inalámbrico en la parte posterior del ojo y se utilizan unas gafas de alta tecnología con una pequeña cámara, que captura las imágenes y las proyecta en tiempo real, mediante luz infrarroja, al chip Prima. Este, a su vez, las convierte en estimulación eléctrica, cumpliendo la función de los fotorreceptores –las células de la retina encargadas de detectar la luz y transformarla en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes– que fueron dañados por la enfermedad.