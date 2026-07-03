Ella es Gaia, la oveja que sobrevivió gracias a una placenta artificial creada para bebés prematuros

Aunque luce igual a las de su especie, Gaia es diferente. La oveja estuvo durante 10 días en una placenta artificial antes de llegar al mundo, la cual hizo las veces del útero materno para que pudiera desarrollarse.
13 meses después, este animal se ha convertido en la prueba de uno de los avances científicos más prometedores para el cuidado de los bebés prematuros extremos, que son aquellos que nacen antes de las 28 semanas de embarazo y suelen pesar menos de un kilo.
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