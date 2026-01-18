¿Por qué hay polémica con la nueva pirámide nutricional en EE.UU.?

Luego de que el Departamento de Salud de Estados Unidos presentara la nueva pirámide nutricional del país a principios de enero, se desató una controversia que sigue latente en redes sociales y medios de comunicación.

La modificación que más polémica ha generado del reciente modelo, anunciado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., es que ahora la pirámide aparece invertida: los alimentos cuyo consumo se recomienda en mayor cantidad están en la parte superior y los que menos se sugieren, en la punta inferior. O, por lo menos, así ha sido interpretado por la mayoría, que ha calificado la pirámide como poco intuitiva.

Esta representación hace parte de las Guías Dietéticas para Estadounidenses 2025–2030, un documento que ofrece recomendaciones oficiales, basadas en evidencia científica, sobre qué comer y qué no para mantener un buen estado de salud. Como le explicó a EL COLOMBIANO Andrés Zapata, nutricionista dietista, estas pirámides cumplen una función educativa: mostrarle a las personas cómo debería ser una alimentación saludable.

La primera vez que se utilizó esta figura fue en 1991 en Estados Unidos y luego fue adoptada por otros países, que la reinterpretaron según sus contextos. Más adelante, en 2005, se adaptó el modelo My Pyramid, que dividía los alimentos en distintos estratos, pero cinco años después fue reemplazado por My Plate, una representación del plato ideal al momento de comer.