¿Por qué hay polémica con la nueva pirámide nutricional en EE.UU.?

La reciente actualización de las guías alimentarias estadounidenses ha generado confusión por su diseño invertido y por los mensajes ambiguos que transmite sobre qué y cuánto comer.

  • Esta es la nueva pirámide nutricional invertida presentada por el Departamento de Salud de Estados Unidos. FOTO usda
    Esta es la nueva pirámide nutricional invertida presentada por el Departamento de Salud de Estados Unidos. FOTO usda
El Colombiano
El Colombiano
hace 40 minutos
bookmark

Luego de que el Departamento de Salud de Estados Unidos presentara la nueva pirámide nutricional del país a principios de enero, se desató una controversia que sigue latente en redes sociales y medios de comunicación.

Lea: Ciencia reveló la receta para aumentar nueve años la esperanza de vida

La modificación que más polémica ha generado del reciente modelo, anunciado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., es que ahora la pirámide aparece invertida: los alimentos cuyo consumo se recomienda en mayor cantidad están en la parte superior y los que menos se sugieren, en la punta inferior. O, por lo menos, así ha sido interpretado por la mayoría, que ha calificado la pirámide como poco intuitiva.

Esta representación hace parte de las Guías Dietéticas para Estadounidenses 2025–2030, un documento que ofrece recomendaciones oficiales, basadas en evidencia científica, sobre qué comer y qué no para mantener un buen estado de salud. Como le explicó a EL COLOMBIANO Andrés Zapata, nutricionista dietista, estas pirámides cumplen una función educativa: mostrarle a las personas cómo debería ser una alimentación saludable.

La primera vez que se utilizó esta figura fue en 1991 en Estados Unidos y luego fue adoptada por otros países, que la reinterpretaron según sus contextos. Más adelante, en 2005, se adaptó el modelo My Pyramid, que dividía los alimentos en distintos estratos, pero cinco años después fue reemplazado por My Plate, una representación del plato ideal al momento de comer.

Uno de los cambios de la nueva guía es que impulsa de forma clara un menor consumo de alimentos ultraprocesados y pone el foco en la “comida real”. Promueve un mayor consumo de proteína, así como de frutas y vegetales. El problema es que, al no tener una jerarquía clara, la pirámide ha transmitido mensajes ambiguos a la población. Por ejemplo, aunque los carbohidratos –representados por los granos integrales– aparecen en la parte inferior, lo que recomienda el texto de la guía es el consumo de entre dos y cuatro porciones diarias, no su eliminación de la alimentación cotidiana.

Otros reparos que se le han hecho al nuevo modelo señalan que hace énfasis en el consumo de proteína de origen animal, dejando en un segundo plano la de origen vegetal, y que también prioriza los lácteos. Según Zapata, tal vez el mayor inconveniente de estas recomendaciones son los posibles conflictos de interés de sus asesores. De acuerdo con un informe de la organización US Right to Know, nueve de los 20 miembros del Comité Asesor de Guías Alimentarias –un panel independiente de expertos encargado de revisar las recomendaciones– tenían vínculos con empresas productoras de alimentos, farmacéuticas y compañías especializadas en la pérdida de peso.

En el caso de Colombia, estas guías no resultan del todo útiles porque recomiendan el consumo de alimentos que no hacen parte de nuestro contexto, asegura el nutricionista. “No contamos con el mismo acceso ni con los recursos para una oferta tan amplia de alimentos, ni desde el punto de vista económico para adquirir una canasta básica basada casi exclusivamente en proteína, frutas y verduras. Además, desde la idiosincrasia de la alimentación colombiana, y para mi gusto, tenemos una riqueza nutricional incluso mayor que la de Estados Unidos, que importa muchos productos pese a ser un gran productor de otros”, explica.

Siga leyendo: Las dietas exprés podrían poner en riesgo su salud, según los especialistas, ¿por qué?

Salud
Alimentación
Nutrición
Comida
Estados Unidos
Utilidad para la vida