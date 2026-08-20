“Si no estaba borracho, estaba drogado”: Pipe Bueno contó cómo su adicción afectó a su familia

Se han convertido en tendencia las polémicas declaraciones que Pipe Bueno dio en entrevista sobre una de las luchas más difíciles que ha tenido que atravesar junto con su familia: una en la que estuvo en la cuerda floja el amor de su prometida y la posibilidad de tener a sus hijos cerca. Este fue su relato, que aseguró compartir como muestra de la transformación que Dios, su familia, profesionales y su voluntad lograron en él, y que hoy presenta como un testimonio de superación. Pipe Bueno se había trasladado a México junto con Luisa Fernanda W y sus dos hijos, Máximo y Domenic, para impulsar la internacionalización de su carrera. Sin embargo, algunos de sus proyectos musicales no tuvieron los resultados que esperaba en plataformas digitales y radio. En contexto: ¡Adiós, Colombia! Pipe Bueno se va para México a continuar su carrera musical: conozca los detalles Como resultado, el artista, de 34 años, atravesó una crisis de la que habló con el actor Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran, donde explicó que las dificultades profesionales comenzaron a afectar la seguridad que había construido durante sus 18 años de trayectoria: “Estaba inseguro como nunca antes me había sentido”, reconoció. En medio de esa sensación de vulnerabilidad, el alcohol empezó a ocupar un lugar cada vez más frecuente en su día a día. Pipe Bueno contó que llegó a beber desde las primeras horas de la mañana: “De pronto, en una mañana, antes del desayuno me estaba tomando un café, pero le echaba dos copas de ron”, relató. El consumo posteriormente se extendió a otras sustancias y reconoció que ya no se trataba de situaciones ocasionales: “Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, sobre las drogas, no fue que un día me volé de rumba. No fue un sábado o un viernes con mis amigos, no. Fue en mi casa y al lado de mis hijos, después de un desayuno. O sea, para que vos me entiendas, ¡muy fuerte!”, afirmó. Le puede interesar: ‘Ayuno y cenizas’: el documental colombiano que cuenta la historia de cuatro hombres y su lucha con las drogas

Según explicó, utilizaba el alcohol y las drogas como una manera de evitar enfrentar las emociones que estaba experimentando: “Si no estaba borracho, estaba drogado”, dijo entre lágrimas. Y agregó que había convertido ese estado en una forma de evadir lo que sentía: “La manera de gestionarlas era estar siempre en un estado alterado de conciencia”. La situación terminó teniendo consecuencias dentro de su hogar. En uno de los momentos más críticos, Luisa Fernanda W salió de la vivienda junto con sus hijos y se trasladó a un hotel después de experimentar ataques de pánico. Cuando Pipe Bueno se encontró solo en la casa, comprendió que el problema había alcanzado un punto que podía poner en riesgo su relación y la convivencia con sus hijos. El cantante buscó entonces a su familia, pidió perdón y solicitó una oportunidad para demostrar que estaba dispuesto a cambiar: “Comienzo a hacerme cargo de mí, a ser responsable de mi persona”, manifestó.

A partir de ese momento inició un proceso de recuperación e incorporó cambios en su rutina: contó que se levanta alrededor de las 4:30 de la mañana para caminar y hacer ejercicios de respiración, además de asistir a retiros espirituales. Pipe Bueno aseguró que lleva varios meses sobrio. De ese proceso también surgió su álbum Aquí estoy yo, un trabajo que, según explicó, está relacionado con la etapa de reconstrucción personal que atravesó.

Luisa Fernanda W respondió por qué decidió permanecer al lado de Pipe Bueno

Después de que la entrevista se conociera públicamente, Luisa Fernanda W respondió a las críticas que recibió por continuar con el cantante. La creadora de contenido aseguró que durante el tiempo en que ocurrieron los hechos no sabía que Pipe Bueno consumía sustancias dentro de su casa: “Yo jamás supe lo que Pipe estaba haciendo en nuestra casa mientras estaba sucediendo”, escribió en sus historias de Instagram. Explicó que cuando conoció la situación, estableció límites y ambos buscaron ayuda. También reconoció que atravesó momentos en los que sus sentimientos hacia el cantante cambiaron: “Hubo momentos en los que me desenamoré. Decirlo así puede sonar fuerte, pero es real. También me volví a enamorar”, expresó. Lea también: La Orquesta Departamental de Antioquia celebró su primer aniversario

Luisa Fernanda W dijo que decidió acompañarlo porque consideraba que estaba enfrentando un problema que requería ayuda y porque todavía creía en la familia que habían construido junto a sus hijos. Sin embargo, insistió en que su experiencia no debe convertirse en una recomendación para otras personas que atraviesen situaciones similares: “Cada historia es diferente, cada persona tiene sus propios límites y hay situaciones en las que irse es la única decisión posible”, señaló. “En ningún momento estoy promoviendo que una mujer tenga que ‘aguantar’ esperando a que su pareja cambie. Estoy contando mi historia, no dando una fórmula para la vida de nadie”, agregó. La influenciadora añadió que la recuperación de Pipe Bueno es una responsabilidad de él y que, aunque ambos buscaron ayuda, hubo límites y una decisión concreta de cambiar: “Pipe asumió un proceso que le correspondía a él”, afirmó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En sus publicaciones, también habló de la importancia que tuvo su fe durante ese periodo y de las decisiones que tomó para sostener a su familia sin dejar de lado su propia vida: “Y yo oré. Oré muchísimo. Le pedí a Dios fuerzas cuando sentía que las mías ya no alcanzaban”, escribió. “Gracias a Dios he construido una carrera sólida, soy una mujer independiente y sé que puedo salir adelante. Pero decidí quedarme porque yo todavía creía en nosotros y en la familia que estábamos construyendo”, manifestó. Siga leyendo: No es futbolista ni médico: ser youtuber es el trabajo más soñado por los colombianos

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