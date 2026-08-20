“Si no estaba borracho, estaba drogado”: Pipe Bueno contó cómo su adicción afectó a su familia

Se han convertido en tendencia las polémicas declaraciones que Pipe Bueno dio en entrevista sobre una de las luchas más difíciles que ha tenido que atravesar junto con su familia: una en la que estuvo en la cuerda floja el amor de su prometida y la posibilidad de tener a sus hijos cerca. Este fue su relato, que aseguró compartir como muestra de la transformación que Dios, su familia, profesionales y su voluntad lograron en él, y que hoy presenta como un testimonio de superación.
Pipe Bueno se había trasladado a México junto con Luisa Fernanda W y sus dos hijos, Máximo y Domenic, para impulsar la internacionalización de su carrera. Sin embargo, algunos de sus proyectos musicales no tuvieron los resultados que esperaba en plataformas digitales y radio.
En contexto: ¡Adiós, Colombia! Pipe Bueno se va para México a continuar su carrera musical: conozca los detalles
Como resultado, el artista, de 34 años, atravesó una crisis de la que habló con el actor Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran, donde explicó que las dificultades profesionales comenzaron a afectar la seguridad que había construido durante sus 18 años de trayectoria: “Estaba inseguro como nunca antes me había sentido”, reconoció.
En medio de esa sensación de vulnerabilidad, el alcohol empezó a ocupar un lugar cada vez más frecuente en su día a día. Pipe Bueno contó que llegó a beber desde las primeras horas de la mañana: “De pronto, en una mañana, antes del desayuno me estaba tomando un café, pero le echaba dos copas de ron”, relató.
El consumo posteriormente se extendió a otras sustancias y reconoció que ya no se trataba de situaciones ocasionales: “Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, sobre las drogas, no fue que un día me volé de rumba. No fue un sábado o un viernes con mis amigos, no. Fue en mi casa y al lado de mis hijos, después de un desayuno. O sea, para que vos me entiendas, ¡muy fuerte!”, afirmó.
Le puede interesar: ‘Ayuno y cenizas’: el documental colombiano que cuenta la historia de cuatro hombres y su lucha con las drogas