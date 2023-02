Más allá de que la mantequilla y la harina y los huevos están caros y es mejor no botar la comida, puede ser peligroso. Tal vez lo ha escuchado en internet: que a alguien le estriparon la cara en el ponqué y casi pierde un ojo. La noticia viral más reciente es de una mujer en Costa Rica que en su cumpleaños 25 se le enterró un palo de madera y terminó en el hospital. No perdió el ojo, pero casi.

Para que las tortas altas se sostengan, y la moda parece hacerlas cada vez más grandes, se requieren elementos como palos de chuzo o de bambú que permitan una estructura fuerte y no se destruyan antes de que llegue el cuchillo. De seguro su pastelero de confianza le avisa que tenga cuidado cuando la vaya a partir, aunque como por lo general la torta se come y no se pone en la cara, el riesgo es muy pequeño. Los casos no parecen ser muchos, pese a que en las redes circulan videos, noticias y audios que dan escalofrío.

¿Qué hacer?

Los especialistas consultados coinciden en que el caso de las tortas no es muy común, o incluso no les ha pasado.

Sin embargo, el dicho es claro, mejor prevenir que lamentar. Lo primero sería comerse la torta común y corriente: un pedazo en el plato, una cuchara, o en una servilleta y directo a la boca. Ahora, si llegara a pasar con un palo en una torta o con otro objeto cortopunzante en otra situación, es importante que si la lesión es en el ojo, acuda a urgencias inmediatamente.

El oftalmólogo Julio Doria dice que hay que evitar manipular el objeto si quedó incrustado, no intentar ni retirarlo ni tocarlo, sino consultar a los expertos. El urgentólogo Serna Jiménez precisa que sacarlo podría generar una lesión mayor.

Si el objeto ya salió, igual ir a urgencias, no tocarse y, en los dos casos, evitar medicamentos para que no entren sustancias, porque si el ojo está abierto estos pueden generar toxicidad.

En los otros casos, todo dependerá de la lesión. Él añade que si un palito se clavó en el paladar o entre los dientes, si no está abierto ni es profundo, la recomendación es retirarlo y estar pendiente de que no aparezcan signos de infección, que no se ponga ni rojizo ni caliente ni supure. Hay que asegurarse de que el palito salga completo, porque si queda dentro del tejido, hay que consultar de inmediato.

Si la persona se lo tragó, y no hay molestia en la garganta se puede esperar y estar muy pendiente de si aparece dolor abdominal u otro en general. En el mejor de los casos, dice Serna Jiménez, se expulsará en la materia fecal en las próximas 24 a 72 horas, pero si hay dolor y es intenso, hay que consultar.

Tenga cuidado, en todo caso, que el cumpleaños no termine en tragedia. La torta no tiene la culpa, el pastelero le puso todo el cariño y esos palos le aseguran que en el camino a casa no termine en un desastre después de todo el cariño que le puso para que el meme de los 30 que le dice que ya está muy viejo llegue perfecto con el mensaje. Sea práctico, cuando termina en la cara del otro ni siquiera la pueden probar los invitados, y si la fiesta termina en el hospital, todo mal. Ahora, si aún quedó con ganas, no está de más que pregunte cómo está hecho el ponqué.