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En video: Pautips y Tuto Patiño discutieron en MasterChef Celebrity por un reto a ciegas

La creadora de contenido cuestionó la claridad de las indicaciones que el actor dio por micrófono desde una zona aislada. Los jurados elogiaron el sabor del plato, pero señalaron imprecisiones técnicas.

  • Tuto Patiño, Pautips y Farah en MasterChef Celebrity Colombia. FOTO cortesía RCN
    Tuto Patiño, Pautips y Farah en MasterChef Celebrity Colombia. FOTO cortesía RCN
  • En el reto, Pautips expresó su inconformidad pues las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave. FOTO cortesía RCN
    En el reto, Pautips expresó su inconformidad pues las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave. FOTO cortesía RCN
El Colombiano
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hace 6 horas
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Un reto de salvación con instrucciones a ciegas terminó en discusión en el capítulo de MasterChef Celebrity Colombia emitido este jueves. La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, le reclamó al actor ‘Tuto’ Patiño por la falta de claridad en las indicaciones que dio como capitán del equipo.

El extenista Robert Farah, tercer integrante del grupo, intervino para calmar a sus compañeros antes de la evaluación del jurado. “No peleen, ya, estaba rico”, les dijo.

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En el reto, Pautips expresó su inconformidad pues las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave. FOTO cortesía RCN
En el reto, Pautips expresó su inconformidad pues las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave. FOTO cortesía RCN

La prueba exigía coordinación y confianza entre los integrantes de cada equipo. El capitán debía dirigir la preparación desde una zona aislada, sin ver los puestos de cocina y con un micrófono como única vía de comunicación. En ese formato, la precisión de cada indicación define el resultado del plato.

Patiño asumió las instrucciones, mientras Pautips y Farah ejecutaban la receta en la mesa de trabajo. Durante el tiempo reglamentario, la preparación avanzó sin contratiempos mayores.

Los problemas aparecieron al emplatar y presentar el plato ante los jurados. Al llegar la degustación, Pautips expresó su inconformidad: según ella, las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave, lo que le provocó dudas y complicaciones técnicas durante la cocción.

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El reclamo

Desde el micrófono, el actor defendió su desempeño, y la conversación derivó en un breve cruce sobre quién era responsable de las fallas del plato.

Farah buscó desactivar la tensión y centrar la atención en el juzgamiento. Otros participantes también pidieron calma desde sus estaciones de trabajo.

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Los chefs evaluadores destacaron el sabor general de la preparación. También señalaron que el plato no alcanzó una ejecución perfecta, por pequeñas imprecisiones en la técnica.

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Pautips, con una larga trayectoria en contenidos de estilo de vida, y Patiño, actor y presentador, continúan en competencia.

Preguntas frecuentes:

¿Por qué discutieron Pautips y “Tuto” Patiño en MasterChef Celebrity?
Pautips reclamó que las instrucciones de Patiño, capitán del equipo en un reto a ciegas, no fueron claras en pasos clave. Patiño defendió su desempeño y Robert Farah intervino para calmarlos.
¿En qué consistía el reto de salvación de MasterChef Celebrity del 15 de octubre?
El capitán de cada equipo dirigía la preparación desde una zona aislada, sin ver la cocina y comunicándose solo por micrófono. Sus compañeros ejecutaban la receta siguiendo esas indicaciones.
¿Qué dijeron los jurados del plato del equipo de Pautips, Patiño y Farah?
Destacaron su sabor general. También señalaron que la ejecución no fue perfecta por pequeñas imprecisiones técnicas.

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