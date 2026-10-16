En video: Pautips y Tuto Patiño discutieron en MasterChef Celebrity por un reto a ciegas

Un reto de salvación con instrucciones a ciegas terminó en discusión en el capítulo de MasterChef Celebrity Colombia emitido este jueves. La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, le reclamó al actor ‘Tuto’ Patiño por la falta de claridad en las indicaciones que dio como capitán del equipo. El extenista Robert Farah, tercer integrante del grupo, intervino para calmar a sus compañeros antes de la evaluación del jurado. “No peleen, ya, estaba rico”, les dijo. Puede leer: Lágrimas y abrazos: así fue la despedida de Martica Restrepo de MasterChef Celebrity, ¿por qué salió?

En el reto, Pautips expresó su inconformidad pues las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave. FOTO cortesía RCN

La prueba exigía coordinación y confianza entre los integrantes de cada equipo. El capitán debía dirigir la preparación desde una zona aislada, sin ver los puestos de cocina y con un micrófono como única vía de comunicación. En ese formato, la precisión de cada indicación define el resultado del plato. Patiño asumió las instrucciones, mientras Pautips y Farah ejecutaban la receta en la mesa de trabajo. Durante el tiempo reglamentario, la preparación avanzó sin contratiempos mayores. Los problemas aparecieron al emplatar y presentar el plato ante los jurados. Al llegar la degustación, Pautips expresó su inconformidad: según ella, las indicaciones de Patiño no fueron claras en pasos clave, lo que le provocó dudas y complicaciones técnicas durante la cocción. Le puede interesar: “Me iban a matar”: Diego Sáenz contó cómo una escena de ‘MasterChef Celebrity’ terminó en amenazas de muerte

El reclamo

Desde el micrófono, el actor defendió su desempeño, y la conversación derivó en un breve cruce sobre quién era responsable de las fallas del plato. Farah buscó desactivar la tensión y centrar la atención en el juzgamiento. Otros participantes también pidieron calma desde sus estaciones de trabajo. Lea también: Jorge Rausch anunció que no participará en nueva edición de MasterChef Los chefs evaluadores destacaron el sabor general de la preparación. También señalaron que el plato no alcanzó una ejecución perfecta, por pequeñas imprecisiones en la técnica. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pautips, con una larga trayectoria en contenidos de estilo de vida, y Patiño, actor y presentador, continúan en competencia.

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