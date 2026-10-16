En video: Pautips y Tuto Patiño discutieron en MasterChef Celebrity por un reto a ciegas

Un reto de salvación con instrucciones a ciegas terminó en discusión en el capítulo de MasterChef Celebrity Colombia emitido este jueves. La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, le reclamó al actor ‘Tuto’ Patiño por la falta de claridad en las indicaciones que dio como capitán del equipo.
El extenista Robert Farah, tercer integrante del grupo, intervino para calmar a sus compañeros antes de la evaluación del jurado. “No peleen, ya, estaba rico”, les dijo.
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