“He hablado claro sobre esto. El matrimonio es un sacramento de la Iglesia y no se puede cambiar, pero hay leyes que intentan ayudar a la situación de tanta gente de orientación sexual diferente y esto es importante. Que se les ayude, pero sin imponer cosas a la Iglesia que por su naturaleza no se pueden”, dijo a los periodistas a bordo del avión.

En esa vía puso el ejemplo del Pacto Civil de Solidaridad (Pacs) que existe en Francia sobre los derechos para este tipo de parejas, y contó que existen muchas personas homosexuales que “se acercan al sacramento de la penitencia, piden consejo al sacerdote y la Iglesia los ayuda a ir adelante”, pero, recalcó, “el sacramento es el sacramento”.

El papa ya había expresado su opinión en un documental reciente, pero poco después el Vaticano publicó una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia católica “no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo”, después de que en algunos ambientes eclesiásticos surgieran dudas sobre el tema.

Su opinión sobre el aborto

En la misma rueda de prensa, el papa Francisco también se refirió a la interrupción voluntaria del embarazo. "El problema es que es un homicidio, sin medias palabras; quien hace un aborto, asesina. Cualquier libro dice que a las 3 semanas es científicamente una vida humana", expresó.

Lo hizo con motivo de que algunos obispos en Estados Unidos han pedido que no se le dé la comunión católica al presidente Joe Biden por estar a favor del derecho al aborto. Según el papa, esto sería más una decisión política que pastoral. "La comunión no es un premio para los perfectos, la comunión es un don, es un regalo", y quien no puede tomar la comunión es quien "no está dentro de la comunidad".