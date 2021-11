Un hombre recibió la primera prótesis de ojo impreso en 3D

Sobre la experiencia, Verze le contó al hospital que ha necesitado prótesis oculares desde que tenía 20 años y siempre se ha sentido cohibido al respecto. “Cuando salgo de mi casa, a menudo me miro en el espejo y no me ha gustado lo que he visto. Este nuevo ojo se ve fantástico y, al estar basado en la tecnología de impresión digital 3D, solo será cada vez mejor”, narró.

El profesor Mandeep Sagoo, oftalmólogo consultor en Moorfields Eye Hospital y profesor de oftalmología en el Centro de Investigación Biomédica NIHR en Moorfields Eye Hospital y UCL Institute of Ophthalmology comentó que “entusiasmados con el potencial de este ojo prostético totalmente digital”.

Agregó: “Esperamos que el próximo ensayo clínico nos proporcione pruebas sólidas sobre el valor de esta nueva tecnología, mostrando la diferencia que hace para los pacientes. Claramente tiene el potencial de reducir las listas de espera”.