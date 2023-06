¿Qué es la ortorexia? El trastorno en el que comer saludable se convierte en obsesión

Todos los días algunos influenciadores promueven estos estilos de vida sanos en redes sociales y aunque estos hábitos benefician la salud humana, no hay duda de que en exceso las buenas conductas pueden también ser peligrosas.

Lo que comen y lo que no

“Existe evidencia que señala que el uso de redes sociales aumenta el riesgo de aparición de síntomas de ortorexia. Actualmente hay mucho intrusismo sobre la nutrición y la mayoría de recomendaciones nutricionales están basadas en la experiencia y no en la ciencia. El escaso control de procesos normativos y científicos en las redes genera la desinformación que abruma a los individuos”, agregó la nutricionista dietista Zuluaga Molina.

La nutricionista Juliana Ramirez explicó que la ortorexia es un trastorno alimenticio del que hay poca información a diferencia de otros como la anorexia o la bulimia. En Colombia no es frecuente que las personas consulten por síntomas relacionados al trastorno, sin embargo, sí se está haciendo más visible por las nuevas dinámicas.

Es decir, que coman este tipo de alimentos y dejen por fuera otros que tengan componentes como las grasas y los carbohidratos, no es tan saludable como ellos creen. Sin embargo, se obsesionan con la idea de restringir la mayoría de alimentos que no sean estos aunque sean necesarios para el cuerpo.

Los nutricionistas dietistas concuerdan en que más que una alimentación sana en la que se restrinjan algunos alimentos, se requiere de una alimentación equilibrada, balanceada. “Cuando se habla de una alimentación saludable no solo nos referimos a lo establecido en la tabla nutricional del producto, por el contrario la calidad nutricional del alimento está determinada más por los ingredientes que lo componen”, expresó Orrego.

Las personas con este trastorno entran en una espiral obsesiva que en vez de mejorar su salud trae aislamiento social —en este contexto cultural en el que las personas se reúnen constantemente para comer—, sentimientos de insatisfacción y estados de malnutrición. También se preocupan por perder el control sobre su vida al no llevar al pie de la letra la dieta, no sentirse conformes con su imagen corporal y no encajar en la sociedad.

Según la Mayo Clínic los trastornos de alimentación se diagnostican con exámenes físicos, una evaluación de salud mental por un profesional y estudios relacionados a los problemas alimenticios que tiene la persona. Es un diagnóstico especializado. Sin embargo, hay unos síntomas más específicos para la ortorexia que se han estandarizado.

“Los síntomas se caracterizan por la planificación estricta y obsesiva de comidas, la compra precisa y rigurosa de alimentos —revisando etiquetado nutricional e ingredientes de cada producto—, catalogándolos como buenos o malos, la eliminación drástica de grupos de alimentos, evitar eventos sociales porque no se puede tener control sobre los ingredientes, porciones y métodos de cocción utilizados, culpabilidad al desviarse del plan y finalmente, la preparación de comidas “saludables” con extrema rigidez de acuerdo a estándares autoimpuestos.

Si le dedica más de tres horas al día a pensar en la dieta y su planificación y/o preparación excesiva de las próximas comidas, debe consultar con un psicólogo o nutricionista que le ayudará a tener una mejor relación con la comida. Según Orrego, también aparecen sentimientos de culpabilidad si se infringe alguna de las premisas de su “dieta sana”, mientras que sienten satisfacción y placer al ver cumplidas sus expectativas.

Las preocupaciones

Las personas con ortorexia pueden experimentar pérdidas importantes de peso que ponen en riesgo su salud, anemias, hipervitaminosis (presencia excesiva de una vitamina en el organismo) o hipovitaminosis (carencia de una o varias vitaminas esenciales) según el caso, falta de determinados oligoelementos, que son indispensables para el desarrollo del metabolismo y en casos más extremos puede desarrollar trastornos obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad, ataques de ira o agresividad e hipocondriasis (obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada).

La presión por tener estilos de vida saludables y trastornos como la ortorexia también pueden desencadenar otros trastornos como la vigorexia que es la obsesión por tener mejor su estado físico, similar a comer bien, pero en todo tipo de conductas que lo lleven a mejorar su cuerpo como hacer ejercicio.

Lea más: Ayuno intermitente: beneficios y riesgos para la salud

Por ejemplo, los deportistas pueden ser más propensos a desencadenar este tipo de conductas, ya que están cercanos a las exigencias físicas y a llevar su cuerpo al límite.

“El deseo de conseguir la perfección en el alto rendimiento y cumplir con las expectativas, lleva a los deportistas a preocuparse en exceso por la alimentación y se acaban utilizando métodos que conducen a dietas inapropiadas, conductas desordenadas, es decir, a una mala relación con la comida, lo que les lleva a desarrollar trastornos alimentarios clínicos, afectando el rendimiento deportivo y provocando alteraciones emocionales”, dijo la psicóloga deportiva María Cabrera Bolufer para el artículo Ortorexia, vigorexia y otros peligros de cruzar los límites de la vida sana publicado en 2022 por National Geographic.