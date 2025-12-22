No siga dando medias: estos son tres regalos tecnológicos que puede dar en esta Navidad

Uno de los retos de la Navidad es buscar y encontrar el regalo perfecto para los seres queridos. Los dispositivos tecnológicos hacen parte de los obsequios favoritos, ya que pueden facilitar las tareas del día a día y corren menos riesgo de convertirse en esos regalos que terminan olvidados al fondo de los cajones. Lea: Casi tres de cada diez antioqueños no comprarán en Navidad: aquí las razones Esta es una selección de cinco regalos tecnológicos para esta Navidad, con diferentes funciones, estilos y precios, pensados para cualquier miembro de la familia:

Un reloj inteligente

Un reloj inteligente puede ser un regalo de Navidad útil porque combina estilo, tecnología y funcionalidad en un solo dispositivo. Más allá de dar la hora, estos dispositivos permiten recibir notificaciones de mensajes y llamadas, hacer seguimiento de la salud y la actividad física, controlar la música y acceder a funciones del teléfono sin tener que sacarlo del bolsillo. Es un obsequio ideal para amigos o familiares que llevan un estilo de vida activo, para quienes son estrictos con el orden o para quienes disfrutan de la tecnología práctica. Además, existen opciones con excelente relación calidad-precio por debajo de 300.000 pesos que pueden conseguirse en Colombia. Por ejemplo, Xiaomi Redmi Watch 5 Active y Xiaomi Redmi Watch 5 Lite son alternativas accesibles con funciones útiles como monitoreo de ejercicio, notificaciones y compatibilidad con Android e iOS, mientras que Samsung Galaxy Fit 3 también ofrece un diseño cómodo con métricas de salud y actividad diaria.

Este es el Xiaomi Redmi Watch 5 Active. FOTO: Cortesía Xiaomi

Un proyector

Un proyector puede ser un regalo de Navidad especial porque permite transformar cualquier espacio en una pantalla para ver películas, series, fotos o partidos de fútbol. A diferencia de un televisor, este dispositivo ofrece una experiencia de cine en casa ideal para interiores como para noches al aire libre. Además, es portátil y fácil de instalar. Puede ser una buena idea para los amantes del entretenimiento o del deporte. En Colombia puede conseguirse el Xiaomi Smart Projector L1 Pro por 999.900 pesos o el Samsung The Freestyle 2 por 1.499.900 pesos para un regalo de mayor presupuesto.

Uno de los proyectores que puede conseguirse es el Samsung The Freestyle 2. FOTO: Cortesía Samsung

Unos audífonos inalámbricos

Son un regalo práctico porque ofrecen comodidad y una buena experiencia de sonido. Gracias a la conexión por Bluetooth, estos dispositivos permiten escuchar música, podcasts y llamadas con buena calidad desde cualquier lugar, ya sea en el transporte, el gimnasio o en casa. Muchos modelos incorporan funciones como controles táctiles, micrófono para llamadas y cancelación de ruido. Es un obsequio ideal para personas que disfrutan de la música, estudiantes, profesionales que trabajan desde casa o viajeros frecuentes. Pueden conseguirse los Sony Audífonos Inalámbricos WH‑CH520 por 169.900 pesos o los Redmi Buds 6 Play Xiaomi por 59.900 pesos.