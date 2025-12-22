x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

No siga dando medias: estos son tres regalos tecnológicos que puede dar en esta Navidad

Con el reloj marcando las últimas horas para el 24 de diciembre, la búsqueda de los regalos entra en su fase final. Para quienes aún no deciden qué poner bajo el árbol, estas son tres opciones que se adaptan a distintos gustos y presupuestos.

  • Los dispositivos tecnológicos son algunos de los más apetecidos en Navidad. FOTO: Europa Press
    Los dispositivos tecnológicos son algunos de los más apetecidos en Navidad. FOTO: Europa Press
  • Este es el Xiaomi Redmi Watch 5 Active. FOTO: Cortesía Xiaomi
    Este es el Xiaomi Redmi Watch 5 Active. FOTO: Cortesía Xiaomi
  • Uno de los proyectores que puede conseguirse es el Samsung The Freestyle 2. FOTO: Cortesía Samsung
    Uno de los proyectores que puede conseguirse es el Samsung The Freestyle 2. FOTO: Cortesía Samsung
  • Los Sony Audífonos Inalámbricos WH‑CH520 son una opción para regalar a los amantes de la música. FOTO: Cortesía Sony
    Los Sony Audífonos Inalámbricos WH‑CH520 son una opción para regalar a los amantes de la música. FOTO: Cortesía Sony
El Colombiano
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

Uno de los retos de la Navidad es buscar y encontrar el regalo perfecto para los seres queridos. Los dispositivos tecnológicos hacen parte de los obsequios favoritos, ya que pueden facilitar las tareas del día a día y corren menos riesgo de convertirse en esos regalos que terminan olvidados al fondo de los cajones.

Lea: Casi tres de cada diez antioqueños no comprarán en Navidad: aquí las razones

Esta es una selección de cinco regalos tecnológicos para esta Navidad, con diferentes funciones, estilos y precios, pensados para cualquier miembro de la familia:

Un reloj inteligente

Un reloj inteligente puede ser un regalo de Navidad útil porque combina estilo, tecnología y funcionalidad en un solo dispositivo. Más allá de dar la hora, estos dispositivos permiten recibir notificaciones de mensajes y llamadas, hacer seguimiento de la salud y la actividad física, controlar la música y acceder a funciones del teléfono sin tener que sacarlo del bolsillo.

Es un obsequio ideal para amigos o familiares que llevan un estilo de vida activo, para quienes son estrictos con el orden o para quienes disfrutan de la tecnología práctica. Además, existen opciones con excelente relación calidad-precio por debajo de 300.000 pesos que pueden conseguirse en Colombia. Por ejemplo, Xiaomi Redmi Watch 5 Active y Xiaomi Redmi Watch 5 Lite son alternativas accesibles con funciones útiles como monitoreo de ejercicio, notificaciones y compatibilidad con Android e iOS, mientras que Samsung Galaxy Fit 3 también ofrece un diseño cómodo con métricas de salud y actividad diaria.

Este es el Xiaomi Redmi Watch 5 Active. FOTO: Cortesía Xiaomi
Este es el Xiaomi Redmi Watch 5 Active. FOTO: Cortesía Xiaomi

Un proyector

Un proyector puede ser un regalo de Navidad especial porque permite transformar cualquier espacio en una pantalla para ver películas, series, fotos o partidos de fútbol. A diferencia de un televisor, este dispositivo ofrece una experiencia de cine en casa ideal para interiores como para noches al aire libre. Además, es portátil y fácil de instalar. Puede ser una buena idea para los amantes del entretenimiento o del deporte.

En Colombia puede conseguirse el Xiaomi Smart Projector L1 Pro por 999.900 pesos o el Samsung The Freestyle 2 por 1.499.900 pesos para un regalo de mayor presupuesto.

Uno de los proyectores que puede conseguirse es el Samsung The Freestyle 2. FOTO: Cortesía Samsung
Uno de los proyectores que puede conseguirse es el Samsung The Freestyle 2. FOTO: Cortesía Samsung

Unos audífonos inalámbricos

Son un regalo práctico porque ofrecen comodidad y una buena experiencia de sonido. Gracias a la conexión por Bluetooth, estos dispositivos permiten escuchar música, podcasts y llamadas con buena calidad desde cualquier lugar, ya sea en el transporte, el gimnasio o en casa. Muchos modelos incorporan funciones como controles táctiles, micrófono para llamadas y cancelación de ruido.

Es un obsequio ideal para personas que disfrutan de la música, estudiantes, profesionales que trabajan desde casa o viajeros frecuentes. Pueden conseguirse los Sony Audífonos Inalámbricos WH‑CH520 por 169.900 pesos o los Redmi Buds 6 Play Xiaomi por 59.900 pesos.

$!Los Sony Audífonos Inalámbricos WH‑CH520 son una opción para regalar a los amantes de la música. FOTO: Cortesía Sony
Los Sony Audífonos Inalámbricos WH‑CH520 son una opción para regalar a los amantes de la música. FOTO: Cortesía Sony

Temas recomendados

Tecnología
Navidad
Tendencias
regalos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida