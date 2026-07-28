La reelección de Ramón Jesurún, en jaque: análisis jurídico pone en duda su continuidad

La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol sigue generando un intenso debate jurídico. Luego de su reelección como presidente del organismo, diferentes sectores han cuestionado si su permanencia se ajusta a la normatividad vigente, mientras algunos clubes ya presentaron recursos para pedir la revocatoria parcial del acto administrativo que oficializó su elección.
Abogados consultados sostienen que la reelección de Jesurún podría contravenir el Decreto 1228 de 1995, norma que regula el funcionamiento de los organismos deportivos en Colombia.