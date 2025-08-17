Entre la originalidad y la polémica: registran a niña con el nombre “Chat Yipiti”

En Cereté, Córdoba, una bebé fue inscrita con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, una elección que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, entre ellas los habituales chistes y las preguntas sobre la libertad de los padres para ponerles nombres a sus hijos.

El hecho se habría producido el viernes 15 de agosto en la Registraduría Municipal, según información que recoge el diario El Universal de Cartagena.

El nombre, que fonéticamente recuerda a Chat GPT, el popular sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, habría sido elegido por los padres de la niña en homenaje a la era digital.

La historia se suma a la creciente lista de nombres poco convencionales registrados legalmente en Colombia y plantea interrogantes sobre el futuro de esta tendencia, en la que la actualidad tecnológica comienza a reflejarse en decisiones personales como el nombre de un hijo.

En Colombia existe libertad para elegir el nombre de un recién nacido, pero la Registraduría Nacional del Estado Civil puede negarse a registrar nombres que puedan ser motivo de burla o que atenten contra la dignidad del niño.