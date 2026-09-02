Científicos creen que encontraron el remedio a la niebla mental de la menopausia

Muchas mujeres que atraviesan la menopausia tienen problemas de memoria, dificultades para concentrarse y una mayor lentitud de pensamiento, un conjunto de síntomas que suele describirse como ‘niebla mental’.
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Un nuevo estudio de UCLA Health, el sistema de salud de la Universidad de California en Los Ángeles (EE UU), sugiere que un tratamiento hormonal con estrógenos que combina estriol y progesterona podría ayudar a aliviar estos síntomas. Los resultados apuntan a una posible opción para tratar estos síntomas, para los que actualmente no existe ningún tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, de Nature Portfolio, consiste en una serie observacional de casos con 20 mujeres con menopausia, con una edad media de 53 años. Antes de iniciar el tratamiento se evaluaron sus síntomas cognitivos y posteriormente recibieron durante 12 meses una pauta personalizada de estriol y progesterona.