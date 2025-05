Murió la actriz mexicana Renata del Castillo a los 42 años: enfrentaba un agresivo cáncer

En los últimos días de su vida, Renata residía bajo el cuidado de su cuñada. Poco antes de fallecer, sufrió un preinfarto que requirió hospitalización.

Fue su hijo, Mateo, quien confirmó la noticia a través de una emotiva historia en Instagram: “Lamentablemente Renata Alejandra falleció el 28 de abril... se fue tranquila, se fue como ella era, tranquila. Quiero dar este comunicado para avisarles a todos lo sucedido y que Ren fue lo más fuerte que pudo hasta el final de sus días y eso es impresionante de ver. Como su hijo, les doy a todos ustedes las GRACIAS. No me cabe palabras ni ideas de lo tanto aprecio que ella les tenía (sic)”.

Mateo también informó que la cuenta de su madre permanecerá activa como un espacio para conservar sus recuerdos.

Lea aquí: El misterioso “oso” del metro de Medellín era Juanes: así abrazó, cantó y sorprendió a los pasajeros

Renata del Castillo forjó una carrera sólida en televisión durante más de dos décadas. Además de su debut en Cuando seas mía, participó en producciones como Lo que callamos las mujeres, Rutas de la vida, Un día cualquiera, Vencer el desamor, Amar a muerte y Control Z, donde interpretó a Lulú, madre de uno de los personajes principales. Su papel en la serie de Netflix fue su última aparición en pantalla.

La actriz mantenía pública su lucha contra la enfermedad. Compartió su proceso a través de redes sociales, sensibilizando a sus más de 13 mil seguidores sobre el cáncer.

“¡Queridos amigos! Me contacto una nueva y última oportunidad de vida, como saben, me desahuciaron hace unos días, y Dios me ha bendecido con 2 personas que han llegado a mi vida ofreciéndome lo último en medicina oncológica! Es medicina de precisión! Así que es mi última oportunidad para vivir! ¡Para estar con mi Mateo! Les suplico su ayuda, su apoyo económico (...) Y estoy en cuenta regresiva de mi vida! Con lo anterior que me hicieron, dejaron mi cuerpo muy muy mal con los tratamientos anteriores! Ayúdenme por favor! (sic)”, decía Renata en una de sus publicaciones.