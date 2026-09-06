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Murió el periodista Juan Guillermo Ríos, el rey midas de la televisión colombiana de los 80

Juan Guillermo Ríos nació en Medellín, el periodista fue un referente del periodismo televisivo nacional.

  • Juan Guillermo Ríos fue un periodista antioqueño, conocido por su trabajo televisivo. Foto: Tomada de Video.
    Juan Guillermo Ríos fue un periodista antioqueño, conocido por su trabajo televisivo. Foto: Tomada de Video.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El domingo 6 de septiembre se conoció la muerte del periodista colombiano Juan Guillermo Ríos, reconocido por su trayectoria en radio y televisión y por su participación en distintos espacios informativos del país.

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Ríos nació en 1951 en el barrio Manrique y fue el cuarto de once hermanos. Estudió Periodismo en la Universidad de Antioquia y posteriormente adelantó estudios en Bélgica. Su carrera comenzó en 1970 en Caracol Radio, medio en el que inició su recorrido profesional.

Durante la década de 1980 estuvo al frente del Noticiero de las 7, espacio en el que alcanzó una audiencia enorme en la televisión colombiana. También trabajó en Televisión Notivisión, Caracol Televisión, Caracol Radio y la revista Semana. Además, fue director de Noticias de Radio Santa Fe y estuvo al frente de las emisoras de la Policía Nacional.

En 1982, Ríos fue secuestrado por integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19). Años después, en 1985, su trabajo periodístico fue objeto de censura. También tuvo su propia programadora de televisión, Notivisión.

Paralelamente a su labor en medios, fue docente de periodismo en la Universidad Sergio Arboleda y asesor de comunicaciones de ministros y diferentes gobiernos.

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En 1998 fue sometido a una cirugía para extirparle un cáncer de riñón. Posteriormente sufrió una perforación de colon y una peritonitis que derivaron en una falla sistémica, varios paros cardiacos y un coma durante varios meses. Tras recuperarse, continuó vinculado al periodismo y a la formación de nuevas generaciones.

En 2022 publicó sus memorias junto a su hijo, el también periodista Andrés Ríos, en un libro en el que repasó diferentes momentos de su vida personal y profesional.

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