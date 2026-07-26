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Balacera en una cancha de fútbol del noroccidente de Medellín dejó un muerto y cuatro lesionados

Una persona en moto disparó contra varias personas que estaban jugando un partido de fútbol en el barrio Belalcázar. Se investiga si se debe a una retaliación de grupos criminales.

  • En las tribunas de este escenario deportivo se produjo el tiroteo que dejó una persona muerta y cuatro lesionadas en el barrio Belalcázar, de Medellín. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
    En las tribunas de este escenario deportivo se produjo el tiroteo que dejó una persona muerta y cuatro lesionadas en el barrio Belalcázar, de Medellín. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Durante un partido de fútbol que se disputaba en una cancha del noroccidente de Medellín, ocurrió una balacera que dejó una persona muerta y otras cuatro lesionadas. Una persona en moto comenzó a disparar contra varios de los asistentes al encuentro de fútbol, en medio de una aparente retaliación de grupos criminales.

Los hechos se registraron sobre las 5:40 de la tarde del pasado sábado en la calle 103EE con la carrera 63D, en este barrio de la comuna 5 (Castilla), cuando el victimario llegó a este espacio deportivo y se dirigió a una de las víctimas, comenzándole a disparar en múltiples oportunidades.

En medio de los disparos, varias balas fueron dirigidas a otras personas que estaban en las tribunas de este escenario, resultando lesionadas, por lo que tuvieron que ser remitidas al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín.

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En el lugar de los hechos quedó el cuerpo sin vida de Santiago Monroy Pizarro, de 30 años, a quien le propinaron siete disparos en la cabeza y en una de sus manos con la que intentó cubrirse del violento ataque.

Los agentes del CTI de la Fiscalía se encargaron de las labores judiciales al cuerpo sin vida de este hombre, quien era desempleado y residía en el barrio Castilla. Al parecer, había acudido con motivo del partido de fútbol.

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En estos hechos resultó lesionada una mujer de 31 años, quien sufrió un impacto en un pie; un hombre de 29 años con heridas en un muslo; otro hombre de 31 años con lesiones en el muslo izquierdo y otra persona de 30 años con heridas en una rodilla. Ninguno de ellos tiene comprometida su vida.

Las primeras versiones darían cuenta que estos hechos estarían vinculados con retaliaciones dentro del grupo delincuencial Toscana, que delinque en las zonas de la vía Paralela, entre la autopista Medellín-Bogotá y la Terminal del Norte.

Con la muerte de este hombre, van 164 personas asesinadas este año en Medellín, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), 32 casos menos de los contabilizados el año pasado. En la comuna 5 (Castilla) se contabilizan ocho muertes violentas, tres más que en 2025.

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