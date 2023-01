Si esta historia tiene forma y fundamento es gracias a Tomas Denegan, el ornitólogo inglés que en 2007 se dio cuenta, después de estudiar las pieles de tres especímenes colectados en 1971 en la vereda La Lana, de San Pedro de los Milagros y catalogados dentro de la colección personal de los hermanos Lasallistas como Atlapetes schistaceus , que en Antioquia había un nuevo grupo de pájaros de los cuales no se sabía nada: “Él hizo todo lo que desde la ciencia se hace para describir una especie, solo que la buscaron en los sitios en las que habían sido colectadas las muestras y no encontraron ningún ejemplar vivo, entonces, la descripción se publicó mediante un artículo científico, se dio por hecho que existía, pero en realidad nunca se vio”, cuenta Lopera.

“Después de que Juan Luis nos mostrara lo que le había llegado, a nosotros nos dio susto, decíamos: ‘Juemadre, ¿será que sí es?’ Porque esa especie había sido muy polémica. Primero, porque había sido descrita a raíz de especímenes muertos, y eso es muy complejo en la ciencia porque toda esa información con la que uno la describe debe corroborarse con cantos o con muestras de sangre del individuo vivo, pues, debe haber todo un estudio genético, pero en este caso no había nada de eso, no había con qué corroborar la información. Y segundo, porque el nombre que se le dio había causado descontento ante la comunidad científica. La especie se llama Atlapetes blancae y blancae hace referencia a que es más claro que el Atlapetes schistaceus , y también a que la esposa de Tomas Denegan, que es una colombiana especialista en mariposas, se llama Blanca”, explica la bióloga Andrea Lopera.

Después, dada la experiencia del investigador en ese tipo de gorriones y el sustento que hizo con las evidencias que tenía, la South American Classification Committee, el IOC World Bird List, el Howard & Moore Database y The eBird / Clements checklist of birds of the world, que son las autoridades taxonómicas mundiales, aceptaron su estatus. Y se plantearon tres hipótesis relacionadas con su estado y distribución, tal y como puede leerse en la información divulgada por el grupo de investigación enfocado en este caso específico:

1. La especie continúa en La Lana, pero es rara o se encuentra únicamente en microhábitats poco explorados.

2. La especie no se encuentra en La Lana pero si en otra localidad cercana.

3. A. blancae está localmente extinta debido a las altas tasas de deforestación en la región.

Después, ocurrió el milagro: “Luego de varios años —según continúa relatando la bióloga—, un bibliotecario del pueblo conoció ese registro y le dijo a alguien que él sabía que era muy curioso con los animales, que había visto esa ave en algún lado, porque Denegan había tomado fotos a las pieles que había en los museos y habían hecho la ilustración, entonces esta persona que recibió la información, en algún momento de enero de 2018, lo vio y empezó a buscar ornitólogos que le sustentaran ese registro que había hecho, pero la comunidad científica comete mucho ese error: que si no es alguien con experiencia, no le creen mucho, y Rodolfo Correa a pesar de que no tenía experiencia, lo había visto, entonces logró conseguir una buena cámara y tomarle una buena foto como para que le prestaran atención, y esa fotografía finalmente fue a dar a nuestro grupo de investigación”.

En ese momento ocurrieron varias cosas. Se dieron cuenta de que el ave tiene hábitos completamente diferentes a los que estimaban que tenía y que era probable que por esa razón no se hubieran encontrado antes, además su similitud con otras especies pudo ser el detonante para que nadie se percatara de su presencia; el nombre común que se le había designado en su descripción original, gorrión montés paisa, fue cambiado por el de montañerito paisa, posterior a su redescubrimiento, para generar más cercanía con las personas; se declaró que es una especie endémica del norte de la cordillera central en Colombia en peligro crítico de extinción (se cree, y haciendo un cálculo no tan exacto, que existen menos de 1.200 ejemplares); y se inició el Proyecto Atlapetes, una iniciativa encabezada por Juan Luis Parra, Andrea Lopera, Sergio Chaparro y Rodolfo Correa con el fin de procurar la protección y la conservación de estos pájaros.