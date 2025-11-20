x

Video | La aparatosa caída que sufrió Miss Jamaica en gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado de salud

La organización de Miss Universo de Jamaica emitió un comunicado informando que la participante se encuentra bajo cuidado médico en el Hospital Paolo Rangsit de Tailandia.

    Gabrielle Henry, la Miss Jamaica, sufrió una caída durante la gala preliminar del Miss Universo 2025 en Tailandia. FOTOS: Captura de video - Instagram @oficialgabriellehenry
El Colombiano
20 de noviembre de 2025
bookmark

Un momento preocupante vivieron los asistentes de la gala preliminar del Miss Universo 2025, que en esta ocasión se realiza en Tailandia. El inconveniente surgió durante el desfile en traje de noche, de este 19 de noviembre, cuando la candidata y doctora Gabrielle Henry sufrió una caída de aparatos al momento de salir al escenario para ser calificada por los jueces.

En las redes sociales circula un video en el que se ve a la concursante precipitarse fuera del escenario, lo que puso en alerta a los presentes para socorrerla de inmediato junto con el médico personal a fin de evaluar sus lesiones.

Tras este suceso, la organización Miss Universo de Jamaica emitió un comunicado explicando que Gabrielle fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en Thanyaburi, Provincia de Pathum Thani (Tailandia), donde profesionales médicos la evaluaron para determinar si tenía lesiones graves que comprometieran su salud. Por fortuna, la candidata está fuera de peligro, pero continuará en su recuperación bajo el cuidado de los galenos.

“Pedimos amablemente a todos que se mantengan positivos, la mantengan en sus oraciones y eviten pensamientos negativos mientras recibe la atención médica necesaria”, se lee en el comunicado.

Lea también: “¡Qué cuerpo!”: Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universo en Tailandia

En total, 119 concursantes participaron en la gala preliminar y se espera elegir a la próxima Miss Universo, con la participación de la colombiana Vanessa Pulgarín Monsalve, quien ha sido un símbolo de constancia en su búsqueda por llegar al Miss Universo Internacional.

Su primer intento fue en 2017, cuando quedó como virreina en el Concurso Nacional de Belleza (CNB), logro que le dio gran notoriedad y la llevó a representar a Colombia en el Miss Internacional, celebrado en Tokio.La gala de elección y coronación de Miss Universo 2025 tendrá lugar este 20 de noviembre a las 8:00 pm (hora Colombia).

Siga leyendo: Laura Gallego, Srta. Antioquia, renunció al título tras sus impresentables y violentos comentarios contra políticos

Utilidad para la vida