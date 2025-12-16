x

¿Las usa? Milenial, turismofobia, streaming y autopregunta, entre las nuevas palabras incluidas en el diccionario de la RAE

La actualización recoge 330 novedades que pertenecen al mundo de la ciencia, la sanidad, el medio ambiente o la tecnología. También se le da nuevos significados a palabras como brutal o directo, y se incluye extranjerismos propios del internet que seguro usted pronuncia a diario.

    El director de la RAE enfatizó que estas novedades en el idioma no son un “capricho” de los académicos. FOTO: Camilo Suárez
Europa Press
hace 5 horas
bookmark

Milenial, turismofobia, fotonoticia, streaming, loguearse, infecciosidad, bioterrorismo, farlopa, bocachancla, eurofobia o crudivorismo, son algunas de las nuevas palabras incluidas en la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE).

Lea aquí: Estos son los idiomas que más se aprenden en Colombia, ¿sabe alguno?

Según el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, esta actualización cuenta con “menos pretensiones” que ediciones anteriores y es un avance de la publicación del nuevo diccionario (la edición 24) “mucho más renovada y amplia”. “La mayor parte son alteraciones, modificaciones, rectificaciones o mejoras”, afirmó antes de añadir que la edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre del 2026.

La responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, presentó esta actualización, que recoge las 330 novedades incorporadas entre nuevos términos y expresiones, nuevas acepciones de entradas recogidas con anterioridad, enmiendas a artículos ya existentes y supresiones.

“Este conjunto de novedades del Diccionario en formato de la 23 edición que ahora presentamos no constituye una actualización completa, a diferencia de los 28 años anteriores, sino que se trata de una muestra del trabajo académico previa a la publicación de la nueva edición”, afirmó.

Algunas de las nuevas palabras que se incorporan al Diccionario pertenecen al mundo de la ciencia, la sanidad, el medio ambiente o la tecnología, entre otras, como por ejemplo alelopatía, proceso en el que un ser vivo segrega sustancias que influyen positiva o negativamente en otro; o antibiosis, relación simbiótica entre seres en la que uno segrega sustancias que afectan de manera negativa al otro.

Siga leyendo: No le crea todo a la IA: ¿por qué apps como ChatGPT siempre parecen darle la razón?

Igualmente, se incorporan palabras como autopregunta, pregunta destinada a ser respondida por uno mismo; autovacuna, vacuna preparada a partir de microorganismos obtenidos del paciente que se va a vacunar; biobanco, colección de muestras biológicas con fines diagnósticos o de investigación; desratizador, dicho de un producto o de un animal que desratiza; o eco como diminutivo de ecografía.

También destaca microteatro, formato teatral de duración breve; resignificar: dar a algo un nuevo significado; sentimentalizar, que es dar carácter sentimental a algo o alguien; pagadiós, para decir que alguien se ha ido sin pagar lo consumido en un establecimiento; o marcianada, en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado.

Nuevas definiciones

En cuanto a nuevas definiciones, comecocos recoge ahora su alusión al videojuego; biblia también se entiende como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie; chirriar, dicho de una cosa que da una sensación contraria a la esperada; brutal, como sinónimo de magnífico o maravilloso, chapar, en el sentido de cerrar un establecimiento.

Igualmente, “directo” incorpora por fin la acepción referente a una emisión radiofónica, televisiva o en línea, cuando esta se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.

También destaca buitre en sentido coloquial para referirse a una “persona sin escrúpulos que busca beneficio o enriquecimiento a cosa de otra”; cineasta para hablar de un director de cine. En el caso del término mena (acrónimo de menor extranjero no acompañado), que el diccionario define como “inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él”, se incorpora su uso a veces despectivo.

Los extranjerismos usados en el mundo digital también aparecen en el diccionario

Entre las voces relacionadas con internet, la informática y las nuevas tecnologías, se incluyen algunas como streaming, para la transferencia continua de datos a través de Internet o login, para designar el acceso codificado mediante identificación y contraseña a un dispositivo informático. “Son el ejemplo de algunos extranjerismos crudos que han penetrado profundamente en la lengua”, explicó Elena Zamora, por lo que se deben escribir en cursiva.

Le puede interesar: ‘123456’, ‘admin’ y ‘password’: esta es la lista de contraseñas más comunes y fáciles de hackear en Colombia en 2025

Otros extranjerismos son gif, hashtag, outlet, outsider, mailing, looping, mohair (pelo de cabra de Angora), okey o smartphone, drugstore, hall o crowdfunding.

El director de la RAE enfatizó que estas novedades no son un “capricho” de los académicos y que su incorporación responde a un proceso “lento” que se estudia y analiza tanto en España como en América.

