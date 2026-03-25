“Ya supérame”: revive polémica entre Melissa Martínez y Matías Mier con mensajes en redes

La controversia entre Melissa Martínez y su exesposo Matías Mier, exfutbolista del DIM, volvió a escalar tras las recientes declaraciones de la periodista, quien relató cómo descubrió la infidelidad que marcó el fin de su relación en 2022. Luego de su intervención en el programa Se dice de mí, donde detalló el impacto emocional que le dejó la exposición del caso, el futbolista uruguayo y su actual pareja, Valentina Rendón, publicaron mensajes en redes sociales que han sido interpretados como respuestas directas.

Mier, quien actualmente juega en el Zacatecoluca FC de El Salvador, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia con un mensaje breve sobre fondo negro: “Jajaja”. La publicación estuvo acompañada por la canción Ya supérame, cuya letra incluye frases como: “Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también”. El contenido continuó con parte del estribillo del tema: “Ya supérame, y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí”.