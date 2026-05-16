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Asesinan a exalcalde de Cubarral, Meta; lo atacaron a tiros mientras viajaba en moto

El crimen del exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar encendió las alarmas en el Meta. Las autoridades investigan el ataque sicarial ocurrido cuando se dirigía hacia Cubarral junto a otra persona que resultó herida.

  • Las autoridades del Meta adelantan investigaciones para esclarecer el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, ocurrido en medio de un ataque armado. FOTO: Redes sociales.
    Las autoridades del Meta adelantan investigaciones para esclarecer el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, ocurrido en medio de un ataque armado. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades del departamento del Meta investigan el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, quien fue atacado a tiros mientras se movilizaba en motocicleta junto a otra persona hacia ese municipio.

El hecho ha generado preocupación entre líderes políticos y habitantes de la región por la creciente violencia registrada en los últimos días.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en las últimas horas cuando hombres armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones. En videos difundidos en redes sociales se observa a los dos hombres tendidos sobre una zona verde con heridas de arma de fuego, mientras ciudadanos intentaban auxiliarlos.

Según las autoridades, las víctimas se desplazaban en una motocicleta que llevaba publicidad política del candidato Abelardo de la Espriella. Rogers Mauricio Devia Escobar murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La persona que acompañaba al exmandatario resultó herida y fue trasladada de urgencia al hospital del municipio de Granada, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.

Conozca: Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo entre Fiscalía y El Costeño: “Impunidad y privilegios al coordinador”

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido a través de su cuenta de X y expresó solidaridad con los familiares y allegados del exalcalde.

Además, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación de orden público en el departamento y coordinar acciones con las autoridades.

Este crimen se suma a otros hechos violentos recientes relacionados con personas cercanas a la política en el Meta. En días pasados, un integrante del partido Centro Democrático denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba en vehículo. Según su relato, hombres armados le dispararon con fusiles, aunque logró salir ileso.

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