Por primera vez prueban en humanos un medicamento que busca rejuvenecer las células: ¿cómo funciona?

El ensayo clínico se llevó a cabo en Estados Unidos por la compañía de biotecnología Life Biosciences. El fármaco activa tres genes capaces de “reprogramar parcialmente” las células envejecidas para que vuelvan a comportarse como si fueran más jóvenes.