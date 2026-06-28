Marcha del Orgullo en Medellín: celebración y memoria LGBTIQ+

Desde mediodía del domingo, la avenida Oriental dejó de ser una vía de tráfico y se convirtió en un espacio de fiesta para la diversidad sexual. Figuras sobre zancos, vestidas con faldas escalonadas en rojo, verde y naranja, tocados de colores apilados hasta el cielo y guantes blancos, se alzaban por encima de la multitud como si quisieran tocar las ventanas de los edificios.
Detrás, una bandera de arcoíris tan grande como una pared ondeaba sin viento, sostenida por manos que no se veían desde abajo. El sonido de la música electrónica salía a todo volumen desde los camiones y rebotaba contra las fachadas del centro. Miles de personas llenaron la calzada de lado a lado.