En el vigésimo segundo aniversario del trágico atentado del 11 de septiembre de 2001, se recuerda no solo la devastación de ese día fatídico, sino también una historia del heroísmo de los perros rescatistas luego del ataque terrorista en Estados Unidos.

Aquel día, mientras el mundo observaba con horror los ataques terroristas que dejaron miles de víctimas humanas en Nueva York, los perritos rescatistas se convirtieron en héroes en la búsqueda de supervivientes entre los escombros de las Torres Gemelas.

Estos canes, entrenados para encontrar personas vivas atrapadas bajo los escombros, se enfrentaron a una realidad la cual no estaban acostumbrados: solo encontraban cuerpos sin vida.

Podría interesarle: A 50 años del golpe militar en Chile, Allende y Pinochet “viven”

Gary Freitag, un guía de la unidad canina de la policía de Nueva York, compartió su preocupación por Billy, un pastor de tres años y medio: “No ha encontrado nada (...) Hemos tenido solo dos días de descanso desde el 11 de septiembre (...) Es un poco duro para él”, dijo Freitag en ese entonces.

“Estos perros quieren encontrar personas vivas, es para eso que están entrenados. Billy no encuentra los cadáveres: no conoce el olor. Él no es recompensado con la comida, su recompensa es jugar”, dijo la policía a La Nación el 28 de septiembre de 2001, 17 días después del atentado.