Atracos en Medellín han caído 34% este 2025

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, reportó una disminución de los casos de hurto en lo corrido de 2025, con corte al 8 de agosto. En comparación con el mismo periodo de 2024, el hurto a personas bajó de 10.842 a 8.131 casos (-25 %), los atracos pasaron de 6.214 a 4.095 (-34 %), el hurto a establecimientos comerciales disminuyó de 2.401 a 1.177 (-51 %) y los delitos contra vehículos y residencias registraron caídas entre el 17 % y el 32 %. Estas reducciones, consideradas históricas, reflejan un avance en la seguridad y la confianza ciudadana. Entérese: En Medellín, 37 personas son capturadas por algún delito cada día Según la Administración Distrital, los resultados son producto de una ofensiva sostenida contra el crimen, que incluye el fortalecimiento de patrullajes, el uso estratégico del sistema de videovigilancia, operativos encubiertos, allanamientos simultáneos y una acción conjunta con la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales. Las intervenciones se han focalizado en zonas priorizadas, logrando la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a distintas modalidades de hurto.

“En Medellín estamos cerrando el paso al delito con autoridad, orden y resultados. No hay espacio para la impunidad ni para quienes quieren lucrarse a costa de la seguridad de los ciudadanos. Seguiremos articulando esfuerzos con la Fiscalía, la Policía y la cooperación internacional para proteger a la gente y mantener la reducción del crimen”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía. Entre los registros de antecedentes delictivos, se destaca que las reducciones se han logrado incluso frente a estructuras criminales con historial en múltiples modalidades de hurto. Los operativos han permitido identificar patrones de movilidad, puntos de acopio y redes de comercialización de elementos robados, afectando sus finanzas y capacidad operativa. Siga leyendo: Ladrones asaltaron la Fundación Juanfe y se llevaron 17 computadores “A quienes pretendan venir a robar a Medellín les decimos con claridad: no vamos a permitirlo. Como ya lo hemos demostrado, vamos tras cada uno de ustedes hasta llevarlos ante la justicia. Seguiremos combatiendo el delito con inteligencia, presencia y acciones contundentes en cada comuna”, concluyó Villa Mejía

37 capturados al día

En lo corrido de este año, 8.182 personas han sido capturadas en la capital de Antioquia por diversos delitos. De ellas, 1.216 personas han sido capturadas por diferentes modalidades de hurto y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.