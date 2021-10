El pan se debe calentar al baño María por no más de un minuto, para evitar que se ponga húmedo o al contrario se ponga tostado. La salchicha hay que ponerla en agua hirviendo por no más de un minuto. Para la ensalada (el picadillo) el tomate debe ser verde y la cebolla cabezona, y picarlas finamente, en pequeñas porciones. No lleva ni vinagreta ni limón.

Para hacer el guacamole, la recomendación es usar aguacate tipo hass (los pequeños).