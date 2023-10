Para un mejor rendimiento y una recuperación efectiva en el deporte, se encuentran diversas fuentes de nutrición que impulsan el desempeño atlético. Uno de estos ingredientes es la proteína de malta, una fuente de energía y recuperación que está demostrando ser esencial para deportistas de todos los niveles.

La malta es un grano germinado, comúnmente utilizado en la producción de cerveza y whisky. Sin embargo, más allá de su uso en para las bebidas alcohólicas, la malta puede servir para la nutrición deportiva debido a su capacidad para proporcionar energía y mejorar la recuperación.

Un estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition destacó que el consumo de maltodextrina, un carbohidrato derivado de la malta, antes y después del ejercicio, tiene un impacto significativo en la resistencia y la recuperación de los atletas. La maltodextrina se descompone en glucosa de manera gradual, lo que proporciona una fuente de energía constante durante el ejercicio y ayuda a evitar la fatiga temprana.

Además, la maltodextrina contribuye a la reposición de glucógeno en los músculos después del ejercicio, lo que acelera la recuperación y reduce el riesgo de lesiones.