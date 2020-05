Llore para sanar el dolor tras una pérdida

Jorge Gómez calle

Especialista en terapia del duelo

Lo primero que debemos comprender es que ningún duelo se elabora en soledad, incluso en medio del aislamiento es conveniente buscar compañía; quien lo vive en soledad tiende a convertirlo en un tema patológico.

Para crear nuevos rituales hay que darle la oportunidad a la tecnología. En medio del duelo es clave hacer reuniones con la familia, los amigos o con esa persona con la que se sientan bien hablando. Es bueno que esas conversaciones sean anecdóticas para que podamos hablar bastante de ese ser querido. Es muy importante, también, que aprendamos a deshacernos de los mitos y esas frases que son muy utilizadas. Por ejemplo, que si alguien llora mucho no va a dejar descansar ni ir a su persona querida; otra muy popular es que hay que ser fuerte, uno no tiene que ser fuerte, debe ser flexible y adaptable. Los budistas, por ejemplo, dicen que si uno no sabe qué hacer en un momento así pues no debe hacer nada¨.