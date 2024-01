Esta semana Michael Jackson volvió a ser noticia (cuando se cumplen este año 14 años de su muerte) por aparecer en la famosa lista --que en realidad no era una lista sino 900 páginas de declaraciones judiciales-- de Jeffrey Epstein, un magnate financiero acusado de tráfico sexual de menores quien falleció en 2019 en la cárcel en la que estaba recluido, según las autoridades por suicidio.

“¿Alguna vez conociste a alguien famoso cuando estabas con Jeffrey?”, es una de las preguntas que se lee en los documentos, a lo que ella respondió: “ Conocí a Michael Jackson ... en la casa de Jeffrey en Palm Beach”. Luego le preguntan si masajeó a la estrella, a lo que respondió que no lo hizo.

Y sí, claro, apareció, pero no como todos esperaban.

El vínculo era fácil de establecer: si iban a revelar unos documentos --con nombres reales y no seudónimos-- sobre la demanda que en 2015 presentó uno de las vícitmas de este caso contra la amante y socia de Epstein, era casi que lógico que apareciera el nombre de Michael Jackson. Son relaciones que se han establecido en el imaginario colectivo: abuso de menores igual a Michael Jackson, se haya comprobado o no .

Esto ha sido suficiente para que quienes han creído en la inocencia del rey del pop salgan en su defensa en redes sociales. Trean a colación las declaraciones de Macaulay Culkin quien aseguró en una entrevista en 2020 a la revista Esquire que “nunca me hizo nada. Tampoco le vi hacer nada a nadie”. Otros precisan que el mundo entero le debe una disculpa a Jackson así esté muerto. Es una defensa acérrima que lo tuvo de tendencia varios días en redes como X (antes Twitter), Facebook y Tik Tok.

Una larga historia

Los escándalos de Michael Jackson comenzaron en 1993 cuando fue acusado de abuso sexual infantil por Evan Chandler, “el padre de uno de sus bailarìnes infantiles de 13 años, Jordan, quien ademàs residìa en su rancho de Neverland”, dicen los archivos.

Este caso se resolvió con un acuerdo de conciliación, por un monto no revelado. No se presentaron cargos formales y Jackson no admitió ningún delito ni responsabilidad.