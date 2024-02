De Ana Griselda Blanco Restrepo se dice que nació en Cartagena, pero realmente fue en Santa Marta, el 15 de febrero de 1943. A Medellín llegó con su mamá, Ana Lucía Restrepo, en 1955, y empezó su carrera delictiva en los barrios de Loviana y Santísima Trinidad, más conocido como Barrio Antioquia.

En esos primeros años de Griselda en Medellín, se fecha su primer asesinato. Así lo aseguró en el documental 'Cocaine Cowboys 2. Hustlin' With the God Mother', el último de sus amantes, Charles Cosby. Según él, Griselda mató por primera vez a los 11 años y el muerto que tenía apenas 10, lo habían secuestrado ella y unos amigos, pero como la familia no pagó el rescate, ella le disparó en medio de los ojos.

Según el libro 'Cocaine Cowgirl', de la periodista Jennie Erin Smith, Griselda se casó por primera vez a los 13 años con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos. Con él tuvo sus primeros tres hijos: Dixón, Uber y Osvaldo (todos asesinados).

En 1964 llegó a vivir a Estados Unidos, en Queens, Nueva York. A mediados de los 70, su esposo murió de cirrosis. Para entonces, Griselda ya estaba en el negocio del narcotráfico gracias a Alberto Bravo, que empezó siendo su amante y terminó siendo su segundo esposo.