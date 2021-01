¿La actitud positiva le ayuda a enfrentar la pandemia?

¿Cuánto me ahorro por trabajar en casa?

Este punto para los expertos es fundamental, tener un espacio dedicado solamente al trabajo, donde no se realizan funciones de descanso sino netamente laborales. Para Goenaga se puede adecuar una habitación o un estudio. Si esto no es posible, y debe utilizarse un espacio de esta o de la sala, conviene realizar ciertos ajustes ambientales, que el espacio se pueda distinguir como la oficina en casa: “Vale la pena buscar la comodidad, revisar si se requieren elementos adicionales como una taza, una lámpara, ventilador, fotografías, entre otros”.

Planear el día y saber en qué momento se va a realizar cada actividad es importante durante el trabajo en casa porque esto hará que se puedan cumplir tanto las labores de la empresa como las familiares. La psicóloga N atalia Saldarriaga menciona: “Establecer horarios y rutinas, donde destinen tiempos para cada cosa, qué tiempo va a asignar para el trabajo, para usted y para la familia. Tratar de seguirlas a cabalidad, pero siendo flexibles en caso de que sea necesario”. Por ejemplo, trabaja de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y hace ejercicio a las 6:00 p.m.

Es importante tener una conversación previa con la familia “para no afectar la productividad”, comenta Mazo. Esto quiere decir que debe realizar una reunión con los miembros con quienes convive para definir los horarios laborales que tiene cada uno con el fin de saber en qué momentos pueden tener espacios para compartir y evitar distraer a las personas de sus actividades. Además, los expertos consideran importante conversar con el equipo de trabajo y con su jefe para acordar temas relacionados con el horario y, por ejemplo, el celular. No deje todo al azar.

Esta conversación con su jefe y sus compañeros es fundamental, para definir los momentos en los que laboran, a qué horas inicia la jornada, cuándo termina, qué necesitan hacer de más, o cómo organizar los tiempos. Esto incluso le ayudará a que el celular no se vuelva algo netamente laboral. Para Hernán Darío Gil Alzate, “la planeación es clave, tanto conmigo como con los otros. No decir que se puede enviar el trabajo a cualquier hora porque estoy siempre en casa, debo poner límites para que no se convierta en una carga”.