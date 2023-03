¡Qué par de muñecas! Así lucen Karol G y Shakira en versión miniatura

Detrás del proceso creativo no solamente estuvo Cabrera, quien se encargó de liderar el proyecto y realizar la parte del maquillaje, sino que además participaron otras dos personas que se dedicaron a la parte de la ropa y el cabello.

Los materiales que usaron fueron las dos muñecas (les cambiaron el cabello y el maquillaje) y diferentes tipos de telas con las que confeccionaron el vestuario que las cantantes utilizaron para el video, que actualmente suma más de 270 mil millones de reproducciones en YouTube.

El primer paso de ese proceso fue buscar el tono de piel adecuado y luego estudiar el cabello (ello implica encontrar el tono tal cual) para que sea una réplica muy similar a la original. En cuanto al maquillaje, tuvieron en cuenta las facciones y los milímetros de los ojos. Cada detalle que las hace únicas.

“Como ya tengo tan estudiado el personaje de Karol G, hace más de dos años, me costó mucho menos tiempo hacerla. En el caso de Shakira sí fue un personaje nuevo que había intentado muchas veces hacer, pero en algunas ocasiones no se me parecía en el resultado final”, dijo.

Precisamente, para la muñeca inspirada en la barranquillera le tardó dos meses, aproximadamente. En este tiempo estudió el personaje e hizo varios prototipos que incluyen pruebas de maquillaje. “El reto más grande fue elaborar a Shakira por sus facciones”.