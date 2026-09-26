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¿Por qué los expertos creen que la Internet tiene los días contados?

El crecimiento de los agentes de inteligencia artificial obliga a los medios noticiosos, empresas y otros sitios web a tomar decisiones sobre sus publicaciones.

  • En la actualidad, los bots de la inteligencia artificial son los principales usuarios de la internet. Foto: Getty
    En la actualidad, los bots de la inteligencia artificial son los principales usuarios de la internet. Foto: Getty
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las máquinas representan la mayoría de las solicitudes que circulan por internet. Según las mediciones de Cloudflare, el 57,4 % de las peticiones web analizadas proviene de sistemas automatizados, mientras que el 42,6 % corresponden a personas. Esto significa que, de cada diez peticiones realizadas a sitios web, aproximadamente seis son generadas por máquinas.

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La información registra un cambio en el funcionamiento de la red, construida para la navegación de usuarios interesados, consultar información, comprar productos o interactuar con otras personas.

Los bots más usuales son los rastreadores de los buscadores, sistemas de monitorización, herramientas de seguridad y programas que realizan tareas automáticas. El crecimiento de la inteligencia artificial incorporó rastreadores que recopilan información y agentes capaces de navegar por internet y ejecutar acciones en nombre de los usuarios.

Cloudflare distingue entre diferentes tipos de sistemas automatizados, incluidos los rastreadores utilizados para búsquedas, los agentes que actúan en tiempo real y los programas que recopilan contenidos para entrenar o perfeccionar modelos de inteligencia artificial.

Una de las razones del crecimiento del tráfico automatizado es la diferencia de escala entre una persona y una máquina. Mientras un usuario puede visitar unas pocas páginas para comparar precios o buscar información, un sistema automatizado puede consultar miles de sitios en cuestión de minutos.

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Algunos análisis basados en las mediciones de Cloudflare sitúan la actividad automatizada en Norte América en cerca del 69 %, según una publicación de Antena 3.

“La automatización de internet no comenzó con la inteligencia artificial. Desde hace años existen granjas de bots y de clics utilizadas para generar artificialmente visualizaciones, seguidores o interacciones. También pueden emplearse para difundir contenidos de forma masiva y amplificar mensajes”, se lee en la nota escrita por Luis F. Castillo en el medio antes mencionado.

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