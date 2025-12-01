Día de la lucha contra el sida: ¿Cómo un virus de simios ha provocado la muerte de 44 millones de personas?

Por: Javier Yanes/ Agencia Sinc El 5 de junio de 1981, el boletín Morbidity and Mortality Weekly Report de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) describía cinco raros casos de neumonía bacteriana en hombres gais de Los Ángeles, jóvenes y previamente sanos. Bajo el título “Pneumocystis Pneumonia — Los Angeles”, el CDC sugería la implicación de alguna “disfunción de la inmunidad celular relacionada con una exposición común que predispone a los individuos a infecciones oportunistas como neumocistosis y candidiasis”. Siga leyendo: Pacientes Colombia alerta posible cartel del VIH en EPS intervenidas; esto se sabe A raíz de aquellos primeros cinco pacientes en EE. UU., el CDC creó un equipo de trabajo para investigar el brote que pronto comenzó a recibir alertas de profesionales de la salud, que reportaban casos inusuales similares. Aunque la idea de una epidemia empezaba a tomar forma, aún era pronto para reconocer un origen vírico. Hoy nos parecería inaceptable que el aislamiento del virus tardara dos años, en comparación con solo semanas que llevó la identificación y secuenciación del virus de la covid-19 en 2020. Por fin en la primavera de 1983, el equipo de Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi en el Instituto Pasteur de París publicó el aislamiento del virus que sería también identificado en el laboratorio del estadounidense Robert Gallo, y que recibiría nombres diferentes hasta que se adoptó el consenso de VIH. Incluso en tiempos anteriores a internet, el brote súbito de un nuevo virus desconocido dio pie a la difusión de bulos y teorías de la conspiración. Pero, naturalmente, el virus no surgió de la noche a la mañana, ni su aparición fue repentina, aunque nos lo pudiera parecer. En años posteriores, mientras se encontraban los primeros tratamientos, también comenzaron a responderse algunas preguntas esenciales sobre el origen del virus. Lo que sigue es el relato básico de la historia oculta del VIH.

Un virus antiguo de los monos

La historia comienza en un periodo ignoto del pasado, cuando entre diversas especies de monos circulaban variantes del que hoy llamamos Virus de Inmunodeficiencia en Simios (VIS). Un estudio de 2010 en la revista Science estimaba que el virus podría tener al menos 32.000 años de antigüedad, pero según apunta a Sinc la viróloga de la Universidad de Pensilvania Beatrice Hahn, “las muchas, muchas formas del VIS han existido probablemente durante millones de años en los monos, sus hospedadores naturales”. Una peculiaridad de este virus estriba en su capacidad de producir copias de ADN de su genoma que se integran en los cromosomas celulares, causando infecciones persistentes que aumentan las posibilidades de contagio, incluso entre especies diferentes y a través de su vía de transmisión, la sangre o fluidos corporales. Por ejemplo, los chimpancés quedaban expuestos a contraer el VIS a través de su actividad depredadora sobre monos más pequeños. Y así, sucedió que en algún momento dos formas distintas del VIS, procedentes respectivamente del mangabey gris (el linaje llamado VISrcm) y de un cercopiteco de nariz blanca (VISgsn), infectaron a un chimpancé, se combinaron y originaron una nueva variante llamada VIScpz. Se sabe dónde ocurrió esto, en el lugar donde estas especies de primates y sus respectivos virus coinciden: África central occidental, en el actual Camerún.



Transmisión a los humanos

El citado estudio de 2010 sugería que un salto de especie del VIS a los chimpancés tuvo lugar hace al menos 22.000 años, si bien Hahn subraya que el momento en que se forjó el nuevo virus recombinante en un chimpancé “no puede determinarse con ningún tipo de certeza”. Fuera cuando fuese, aquella recombinación que dio lugar al VIScpz dejó el escenario listo para el desastre. Las investigaciones de Hahn y su equipo mostraron no solo que el VIScpz está presente en chimpancés de Camerún y que es producto de la mezcla de otras dos formas procedentes de monos distintos, sino también que el VIH proviene del contagio del VIS a los humanos. El virus tuvo múltiples ocasiones para saltar a nuestra especie, gracias a la caza furtiva de monos para consumo de carne que es práctica habitual en amplias regiones de África.

Según confirma Hahn, se han documentado cuatro transmisiones independientes del virus a los humanos, todas ellas en Camerún, que dieron lugar a diferentes grupos del subtipo 1 del VIH (VIH-1): dos del VIScpz de los chimpancés, que generaron respectivamente los grupos M y N, y otras dos del VISgor de los gorilas —que estos adquirieron también a partir del VIScpz del chimpancé— que originaron los grupos O y P. A esto se unen otros nueve saltos a los humanos que no proceden de los chimpancés ni de su variante del virus, sino de la forma VISsmm del mangabey de África occidental. Estos contagios dieron lugar a distintos grupos del VIH-2, un subtipo mayoritariamente africano que también causa sida, pero que se considera menos agresivo y contagioso. Fue el hallazgo del VIH-2 y su similitud con el VIS lo que llevó a desentrañar el origen del VIH.

El salto mundial

Sin embargo, de todos estos saltos, uno solo de ellos fue el responsable de la epidemia declarada en 1981, convertida después en pandemia que aún persiste y que ha causado más de 44 millones de muertes: el 90 % de los casos de sida en todo el mundo se deben al grupo M del VIH-1. Por ello, puede decirse que la historia del VIH-1 grupo M es la historia del sida. Pero para que un virus nacido del contagio de un chimpancé a un humano en una remota selva de Camerún llegara a conquistar el mundo, fue preciso que su portador lo llevase a un lugar propicio donde encontró una conjunción de factores que alimentaron su propagación: una población en aumento, el ferrocarril, el comercio sexual y vacunaciones poco cuidadosas. ¿Cuándo y dónde sucedió esto? Los estudios genéticos comparativos de los distintos grupos y cepas del virus han permitido trazar la cronología de su evolución temprana y situar el momento del primer contagio en torno a 1920. En cuanto al dónde, la pista esencial la proporcionó el hallazgo del VIH confirmado con análisis directos de laboratorio en varias muestras africanas anteriores a la pandemia; la más antigua, una muestra anónima de sangre que contiene el VIH-1 grupo M, fechada en 1959 en la ciudad de Leopoldville.



