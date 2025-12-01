Día de la lucha contra el sida: ¿Cómo un virus de simios ha provocado la muerte de 44 millones de personas?

Por: Javier Yanes/ Agencia Sinc
El 5 de junio de 1981, el boletín Morbidity and Mortality Weekly Report de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) describía cinco raros casos de neumonía bacteriana en hombres gais de Los Ángeles, jóvenes y previamente sanos. Bajo el título “Pneumocystis Pneumonia — Los Angeles”, el CDC sugería la implicación de alguna “disfunción de la inmunidad celular relacionada con una exposición común que predispone a los individuos a infecciones oportunistas como neumocistosis y candidiasis”.
A raíz de aquellos primeros cinco pacientes en EE. UU., el CDC creó un equipo de trabajo para investigar el brote que pronto comenzó a recibir alertas de profesionales de la salud, que reportaban casos inusuales similares. Aunque la idea de una epidemia empezaba a tomar forma, aún era pronto para reconocer un origen vírico. Hoy nos parecería inaceptable que el aislamiento del virus tardara dos años, en comparación con solo semanas que llevó la identificación y secuenciación del virus de la covid-19 en 2020.
Por fin en la primavera de 1983, el equipo de Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi en el Instituto Pasteur de París publicó el aislamiento del virus que sería también identificado en el laboratorio del estadounidense Robert Gallo, y que recibiría nombres diferentes hasta que se adoptó el consenso de VIH. Incluso en tiempos anteriores a internet, el brote súbito de un nuevo virus desconocido dio pie a la difusión de bulos y teorías de la conspiración.
Pero, naturalmente, el virus no surgió de la noche a la mañana, ni su aparición fue repentina, aunque nos lo pudiera parecer. En años posteriores, mientras se encontraban los primeros tratamientos, también comenzaron a responderse algunas preguntas esenciales sobre el origen del virus. Lo que sigue es el relato básico de la historia oculta del VIH.