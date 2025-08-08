El polémico helado con sabor a leche materna que causa revuelo en Estados Unidos

Una curiosa propuesta gastronómica en Nueva York generó debate tras la reciente colaboración entre OddFellows Ice Cream Co., una reconocida heladería estadounidense, y Frida, una empresa de productos para bebés.
Se trata de un helado con sabor a la leche materna, producto que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral y se agotó a pocos días de su presentación.
El nuevo sabor, disponible únicamente hasta el 10 de agosto en la sede de OddFellows en Dumbo, Brooklyn, no contiene leche materna real, pero busca recrear su sabor.