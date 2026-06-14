Influencer Gaspi y cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil

Este domingo, Brasil registró un mortal accidente aéreo. En Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, dos helicópteros chocaron a primera hora de la tarde y dejaron al menos seis personas fallecidas.
Las autoridades locales ya revelaron los primeros nombres de las víctimas del siniestro. Una de ellas es Gaspi, reconocido youtuber e influencer argentino.
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Su verdadero nombre era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y en sus redes sociales sumaba más de dos millones de seguidores. El joven creador de contenido comenzó a ganar reconocimiento en Instagram gracias a videos cortos en los que detenía a desconocidos en mitad de la calle para entrevistarlos.
Con el tiempo, trasladó su contenido al humor en YouTube, plataforma en la que se consolidó como uno de los influencers argentinos más reconocidos.