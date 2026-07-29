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¡Ojo! Incendio de vehículo causó susto en Autopista Sur en Medellín

Hasta la Autopista Sur a la altura del puente de la calle 4 Sur, en el sector de Cristo Rey, llegó una máquina de bomberos para atender la emergencia.

  • El vehículo se incendió sobre la calzada oriental de la vía que lleva al sur del Aburrá. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    El vehículo se incendió sobre la calzada oriental de la vía que lleva al sur del Aburrá. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
29 de julio de 2026
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Tremendo susto se llevaron los conductores que cerca del mediodía se desplazaban por la Autopista Sur cuando vieron cómo un automotor que se encontraba en la vía arteria se incendiaba.

Según conoció EL COLOMBIANO, el suceso se presentó hacia la 1:30 p.m. cuando a la línea de emergencia 123 los testigos llamaron a reportar el incendio de un vehículo Renault Twingo que comenzó a arder en plena vía pública.

Hasta la Autopista Sur a la altura del puente de la calle 4 Sur, en el sector de Cristo Rey, llegó una máquina de bomberos para atender la emergencia.

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Mientras los rescatistas realizaban las labores de extinción del fuego, la calzada oriental del eje vial debió cerrarse momentáneamente para evitar mayores riesgos a rescatistas y transeúntes.

Por fortuna, el incidente fue controlado y, tras la atención de la emergencia, no se reportaron personas heridas.

Esta emergencia hizo recordar la ocurrida el pasado 10 de julio en el occidente de Medellín.

Ese día, varios vehículos resultaron afectados tras el incendio inicial de uno de ellos en un parqueadero residencial del barrio Córdoba, cerca de la Terminal del Norte.

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Antes de que las llamas fueran contenidas, alcanzaron a afectar parcialmente a por lo menos dos carros estacionados al lado del que se incendió inicialmente. Por fortuna, la emergencia tampoco dejó heridos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se presentó el incendio vehicular?
En la autopista Sur con la calle 4 Sur, a la altura del puente del barrio Cristo Rey.
¿Qué tipo de vehículo fue el que se incendió?
Un automóvil al parecer particular, fue el que se incendió. Por fortuna el hecho no habría dejado personas heridas.

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