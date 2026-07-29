¡Ojo! Incendio de vehículo causó susto en Autopista Sur en Medellín

Tremendo susto se llevaron los conductores que cerca del mediodía se desplazaban por la Autopista Sur cuando vieron cómo un automotor que se encontraba en la vía arteria se incendiaba.

Según conoció EL COLOMBIANO, el suceso se presentó hacia la 1:30 p.m. cuando a la línea de emergencia 123 los testigos llamaron a reportar el incendio de un vehículo Renault Twingo que comenzó a arder en plena vía pública.

Hasta la Autopista Sur a la altura del puente de la calle 4 Sur, en el sector de Cristo Rey, llegó una máquina de bomberos para atender la emergencia.

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Mientras los rescatistas realizaban las labores de extinción del fuego, la calzada oriental del eje vial debió cerrarse momentáneamente para evitar mayores riesgos a rescatistas y transeúntes.

Por fortuna, el incidente fue controlado y, tras la atención de la emergencia, no se reportaron personas heridas.