La Fundación Mi Sangre, de Juanes, celebra 20 años y más de 2,1 millones de personas impactadas

En el dosmil, Juanes debutó como solista con Fíjate bien, una canción que ponía en evidencia el drama de los miles de colombianos víctimas de minas antipersona.
Cantando: “Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía, solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí”, fue que se sembró una inquietud que, seis años más tarde, terminó dando origen a la Fundación Mi Sangre.
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Creada por el cantante y por Catalina Cock Duque, durante sus primeros años se dedicó a recaudar recursos para apoyar a las víctimas de estos explosivos cuando Colombia era el segundo país en el mundo, después de Afganistán, con mayor número de casos nuevos.
Ahora, veinte años después, más que contribuir a la construcción de paz, esta organización social se ha dedicado a desarrollar e impulsar liderazgos en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Próxima a celebrar sus veinte años este 10 de abril, la Fundación destaca que han sido 2.111.626 las personas impactadas en 281 municipios de Colombia durante estas décadas. Además, su modelo ha sido replicado en Sudáfrica y también han realizado proyectos en otros países de Latinoamérica como Guatemala.
Aunque al principio el objetivo era llevar a cabo proyectos lúdicos y artísticos con niños y adolescentes víctimas de minas, su propósito se expandió en 2009, cuando en Nariño vieron cómo quienes participaban en sus programas se convertían en agentes de cambio en sus propias comunidades.
“Eso fue como un chispazo para nosotros, porque lo entendimos como una señal de apostarle también a un enfoque mucho más preventivo”, explica Cock, quien actualmente es la presidenta de la organización y que, gracias a su trabajo, ha recibido reconocimientos como el de Mujer del Año Cafam o el de Innovadora Social del Año por parte del Foro Económico Mundial y la Fundación Schwab.