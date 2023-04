¿Fracasó Frank Ocean en Coachella? En redes sociales critican su concierto

Por otra parte, el famoso festival, tendría por primera vez, en once años, una transmisión en vivo de todas las presentaciones en los seis escenarios del evento, sin embargo, Frank Ocean decidió que su concierto no fuera transmitido. Esto indignó a sus fans que no pudieron ir al festival, pero querían ver al artista.

Los usuarios en redes sociales no han parado de criticar las actitudes del cantante. En varios trinos hay variedad de memes que muestran indignación y tristeza por la decisión de Ocean.